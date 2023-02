La comparsa 'Cádiz de mi alma' recibe el primer Premio Fermín Salvochea de la ONCE

CÁDIZ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comparsa 'Cádiz de mi alma' ha recibido el primer premio de la XXX edición de los Premios Fermín Salvochea por la letra del pasodoble 'No todo el mundo te entiende', escrito con letra, música y dirección de Manolo Cornejo Puente.

El Teatro de La Tía Norica ha acogido esta entrega de galardones que premia a las letras más solidarias y comprometidas con la solidaridad humana y la problemática social del Carnaval de Cádiz que premia la ONCE desde hace ya 30 años. En esta ocasión, la gala ha estado presentada por el director de Canal Sur en Cádiz, Javier Benítez, según ha recogido la entidad en un comunicado.

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, ha entregado este primer palmarés de 2023 a 'Cádiz de mi alma', terceros en la final del Falla, por el relato de una madre con un hijo con problemas cuyo amor y entrega vencen los estigmas con los que la sociedad observa esa limitación personal.

El segundo premio, que ha entregado la directora de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Inmaculada Santisteban, ha sido para la comparsa 'Los Trampucheros' y la letra de otro pasodoble, 'A tus ojos ya no vi su luz', de Germán García, que describe esperanza para un amor inmerso en una enfermedad por depresión.Las dos comparsas gaditanas se estrenan en el palmarés del Fermín Salvochea que suma ya 30 ediciones.

El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, entregó el tercer premio al coro 'Los Negros', por la letra del tanguillo de Cádiz 'Que no te dé vergüenza', de David Fernández. El coro gaditano, cuartos en la final del Falla, se han llevado el aplauso de la ONCE por su grito contra el racismo y a favor del respeto de quienes vienen en busca de un mundo mejor.

Presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, el jurado de eta edición ha estado compuesto por Javier Benítez, director de la RTVA en la provincia de Cádiz, Fernando Casas, miembro de agrupaciones del Concurso Oficial del Carnaval en pasadas ediciones, Silvia Rodríguez, consejera territorial de la ONCE de Andalucía y Jesús Espiñeira, afiliado a la ONCE y gran conocedor del Carnaval de Cádiz.