Delgado (Podemos): "Si PSOE quiere contar con nuestros diputados debe apostar de verdad por la provincia de Cádiz"

Publicado 20/10/2018 11:00:34 CET

CÁDIZ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidos Podemos por Cádiz Juan Antonio Delgado ha asegurado que "si el Gobierno del PSOE quiere contar con los diputados gaditanos de Unidos Podemos tiene que apostar de verdad por la provincia de Cádiz, y no hacer anuncios para ponerse en la foto, sino apostar de verdad con medidas concretas".

En una entrevista concedida a Europa Press, Delgado ha indicado que desde Unidos Podemos "vamos a exigir al nuevo Gobierno que aporte de una vez a la provincia de Cádiz, pues si tiramos de hemeroteca y vemos lo que ha hecho el PSOE por esta provincia se puede decir que no ha hecho mucho porque si no, no estaría en la situación que está de desempleo, de falta de infraestructuras, etcétera".

En este sentido, el diputado de Unidos Podemos ha apuntado que el PSOE "debe ponerse las pilas" e incentivar la creación de empleo y potenciar las infraestructuras "pues esto es lo que genera riqueza". "Cádiz es una provincia rica en recursos que curiosamente no se traduce en mejoras para los ciudadanos ni en puestos de trabajo", ha lamentado.

En esa línea, Delgado ha detallado que, "por poner un ejemplo, en Cádiz producimos el 78 por ciento de corcho de Andalucía, segundo productor mundial de este producto, y nos limitamos a recogerlo y llevarlo a Lisboa ya que no tenemos infraestructuras para transformarlo, por lo que ahí ya estamos perdiendo una gran oportunidad de generar riqueza".

"Para sacar el máximo provecho, el PSOE debe hacer una apuesta decisiva por la provincia como nosotros estamos haciendo con nuestras propuestas, nuestras iniciativas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto en los futuros como los anteriores", ha abundado.

Con todo, Delgado ha concluido incidiendo que desde Podemos "van a obligar al PSOE a que tire del carro en la provincia, algo que no hizo antes, y que es de justicia".