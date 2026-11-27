Archivo - Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz, pertenecientes al Grupo Segundo de la UDEV de la Comisaría de Algeciras, han detenido a una mujer como presunta autora de la sustracción de más de 46.000 euros en efectivo y numerosas joyas del interior de una vivienda de esta misma localidad gaditana.

Según las investigaciones, la detenida habría intentado ocultar su participación mediante la simulación de un robo en la vivienda, tratando de hacer creer que los hechos habían sido cometidos por terceras personas ajenas al entorno familiar, como ha indicado la Policía en una nota.

Las primeras actuaciones policiales permitieron detectar determinadas circunstancias que apuntaban a la posible participación de una persona del entorno cercano de los moradores de la vivienda.

Las pesquisas posteriores permitieron identificar a la presunta autora, quien habría aprovechado la confianza y cercanía con los propietarios para llevar a cabo la sustracción del dinero y las joyas.

El desarrollo de la investigación permitió esclarecer los hechos y proceder a la detención de la presunta responsable, así como recuperar la totalidad de los efectos sustraídos.

Entre los objetos recuperados se encontraban 46.250 euros en efectivo y numerosas joyas, cuya desaparición había sido denunciada por los propietarios de la vivienda.