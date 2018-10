Detenido un médico de la prisión de Botafuegos acusado de trato denigrante a sus compañeras

Actualizado 23/02/2018 14:01:57 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un médico interino del centro penitenciario de Botafuegos como presunto autor de un delito de coacciones y por otro delito de odio por razón de sexo contra las mujeres.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, el detenido se encuentra suspendido de sus funciones por parte de Instituciones Penitenciarias tras el expediente disciplinario interno a raíz de las numerosas quejas del personal de la prisión.

Asimismo, ha explicado que los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia formulada por dos médicos de la prisión, que habían soportado desde la llegada del detenido continuas humillaciones, provocaciones y desprecios hacia su persona.

Los hechos fueron corroborados por numerosos compañeros del mismo centro penitenciario, que en sus declaraciones manifestaron que además sufrieron un trato denigrante y humillante por el mero hecho de ser mujer, y aunque el detenido tenía un comportamiento altivo y provocador con todo el mundo, en el caso de ser sus víctimas mujeres se veía acrecentado.

Según ha detallado la Policía, el detenido empleaba frases contra sus compañeras como "las mujeres no valéis para nada, solamente en las tiendas", "no tienes ni puta idea, que eres una vaga", "tenéis un sistema inmunitario débil, probablemente porque eras portadoras de VIH o Hepatitis C, y eso era debido a la promiscuidad", "quién te crees que eres, yo soy médico y tu enfermera, por eso soy más listo que tú, eres poco inteligente, estás de psiquiátrico" o " el mejor puesto al que puede aspirar una mujer es jefa de sección en el Corte Ingles".

Todo ello en un contexto hostil, acompañado de una actitud altiva y provocadora con la mera intención de despreciarlas, lesionar su dignidad y que habrían provocado episodios de ansiedad ante el malestar que les generaba esta persona, ha señalado la Policía.