La dirección provincial de IU respalda la dimisión de los concejales de El Puerto al ser "la decisión más coherente"

Publicado 01/04/2019 16:15:14 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU en Cádiz ha mostrado su "total respaldo" a la decisión de los concejales de IU en El Puerto de Santa María (Cádiz) de dimitir de las responsabilidades de gobierno que venían desempeñando en el Ayuntamiento de la localidad, rompiendo de esta manera el acuerdo de gobierno que mantenían con el PSOE, al considerara "la decisión más coherente".

En una nota, el coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías, ha afirmado que "los compañeros de El Puerto han actuado con absoluta coherencia y con mucha elegancia" y ha considerado que "no han hecho ni más ni menos que lo que tenían que hacer, en un ejercicio de sensatez, porque hay ciertas barreras que no se pueden dejar pasar".

Macías ha señalado que los concejales de IU en El Puerto han realizado una "extraordinaria labor" en el gobierno municipal y se ha mostrado "convencido de que, tanto la impronta que han dejado en las delegaciones que han gobernado, como ahora esta decisión de renunciar a sus cargos por coherencia, será valorada convenientemente por los portuenses en la próxima cita electoral de mayo".

Cabe recordar que la asamblea local de IU en El Puerto dio de plazo hasta este lunes al alcalde de El Puerto, David de la Encina (PSOE), para que presentara su dimisión tras hacerse público un correo de 2005 en la que a su superior en la Fundación Andalucía Emprende "flexibilidad" en el horario de trabajo para poder compaginarlo con la campaña electoral. De la Encina ya anunció que no iba a dimitir, argumentando que podía ser "un ingenuo, un torpe, pero no un defraudador. No pedí que me llevaran el sueldo a casa sin trabajar".