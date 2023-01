El director Manuel Martín Cuenca finaliza en Cádiz el rodaje de su película 'El amor de Andrea'

CÁDIZ, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de cine almeriense Manuel Martín Cuenca ha finalizado en Cádiz, tras ocho semanas, el rodaje de su película 'El amor de Andrea', producida por La Loma Blanca y LaZona, distribuida por Filmax, y con guion escrito junto a Lola Mayo ('La mujer sin piano', 'Lo que sé de Lola').

La película ha sido rodada íntegramente en la Bahía de Cádiz, según han explicado las productoras de la cinta en un comunicado este lunes en el que han puesto de relieve que el otoño ha permitido filmar una naturaleza "impactante" en la que el viento, el mar y la luz atlántica se han hecho presentes "con toda su belleza cinematográfica".

La película ha apostado por un reparto "debutante" después de un casting de un año en el que el propio director y su equipo vieran a casi 5.000 personas, y las productoras han optado por elegir un equipo "pequeño y flexible" para poder organizar un rodaje en orden cronológico donde ninguno de los actores o actrices conocía el guion.

Protagonizada por la joven Lupe Mateo Barredo en el papel de Andrea, completan el reparto Fidel Sierra, Cayetano Rodríguez Anglada, Agustín Domínguez, Irka Lugo, Jesús Ortiz, Inés Amueva y Jose M. Verdulla Otero.

Manuel Martín Cuenca ha declarado que "dirigir niños y adolescentes ha sido una experiencia emocionante". "El clima que se ha creado y la confianza que ha surgido entre nosotros me ha motivado de una manera extraordinaria", ha añadido, y ha valorado que "rodar de forma cronológica, provocando que los actores y actrices sólo conocieran el mismo día de rodaje lo que les estaba ocurriendo, ha supuesto una experiencia increíble para todos, especialmente para Lupe, la actriz que hacía el papel de Andrea, a la que he visto cada día impregnarse en la piel de su personaje hasta hacerlo totalmente suyo".

El cineasta ha añadido que "siempre" ha tratado de "trabajar con un alto nivel de incertidumbre". "Me gusta aceptar retos y vivir empapado de la intuición y la búsqueda. En esta película he tratado de huir de toda racionalización y me he alejado del formalismo más evidente", ha abundado, y ha valorado que "el estilo de 'El amor de Andrea' es transparente y sencillo", de forma que "huye de toda puesta en escena elaborada".

"No hay ni siquiera un solo 'travelling', y todos los movimientos se han resuelto con panorámicas. He tratado de ahondar en la profundidad de la sencillez, usando la luz natural, sin apoyos lumínicos, cuidando cada detalle pero dejándolos mezclarse al azar cuando rodábamos", ha detallado el director, quien ha indicado además que 'El amor de Andrea' supone para él "el surgimiento de una nueva etapa como cineasta, que espero que pueda ser fructífera."

SINOPSIS

En la película, Andrea, una joven de 15 años, quiere recuperar el amor de su padre, que desapareció de sus vidas cuando se divorció de su madre. Andrea recuerda a un padre amoroso y no puede entender por qué ahora no quiere ver a sus hijos. Tomás y Fidel, sus dos hermanos pequeños, son sus compañeros infatigables en esta aventura que habla de amor, familia y desencanto, según detallan las productoras de la cinta, que han subrayado que Manuel Martín Cuenca es "uno de los directores más prestigiosos y reconocidos del cine actual".

Tras varios cortometrajes y documentales, debutó en la ficción con 'La flaqueza del bolchevique' --por la que obtuvo dos nominaciones a los premios Goya--, a la que seguirían 'Malas temporadas', 'La mitad de Óscar', 'Caníbal' --que recibió ocho nominaciones a los premios Goya--; 'El autor' --con nueve nominaciones a los premios Goya, de las que ganó dos, y el Gran Premio Fipresci de la Crítica en el Festival de Toronto--, y 'La hija', por la que fue nominada a dos Premios Goya. Sus películas han sido presentadas en numerosos festivales internacionales.

'El amor de Andrea' es una producción de La Loma Blanca PC, LaZona y El amor de Andrea AIE, en coproducción con Alebrije Cine y Video que cuenta con la participación de RTVE y Canal Sur Radio y Televisión, la financiación del ICAA-Gobierno de España y el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La película será distribuida en cines por Filmax.