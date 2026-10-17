Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 75% antes de la previsión de las primeras danas de otoño

Archivo - Embalse de Bornos en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 75,17% de su capacidad, lo que supone una acumulación de agua de más de 500 hectómetros cúbicos más que hace justo un año, cuando se situaban al 44,15% de capacidad total, por lo que actualmente presentan un 31% más de agua que hace un año.

Según datos de redhidrosur, de la Consejería de Medio Ambiente, recogidos por Europa Press, en octubre de 2025 el agua embalsada en los pantanos gaditanos era de 800,87 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que en la actualidad la capacidad total se sitúa en 1.346,63 hm3.

De los diez embalses que componen la cuenca Guadalete-Barbate, cinco se encuentran por encima del 70% de su volumen, mientras que los restantes están por encima del 60%. Así, el de Guadalcacín, que es el de mayor capacidad con 800 hm3, en la actualidad está al 83,97% con 672,03 hm3. En octubre de 2025 su situación estaba en 326,50 hectómetros cúbicos, estando al 40,80%.

Por su parte, el de Zahara-El Gastor, con una capacidad total de 222 hm3, se encuentra ahora al 64,85%, con un volumen de 144,43 hm3, mientras que el de Bornos, con capacidad para 200 hm3, está al 63,68% con 127,49 hm3.

Asimismo, el de los Hurones, con 135 hm3 de capacidad, se encuentra al 62,44% con un volumen de 84,48 hectómetros cúbicos, mientras que el embalse de Barbate está al 74,50% de su capacidad con 154,75 hm3.

Por su parte, los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque, en la comarca del Campo de Gibraltar, están al 61,64% y 79,24% respectivamente, con 48,80 y 65,89 hectómetros cúbicos. En octubre de 2025, estos mismos embalses se encontraban con un volumen de 47,25 y 57,29 hm3.