Errejón ve un “masivo problema de descomposición en el PP” y cuestiona que Moreno sea el candidato “más competitivo”

Publicado 28/11/2018 21:38:36 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Nov. (EUROPA PRESS) - (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ángel Fernández)

El candidato a la Comunidad de Madrid de Podemos, Íñigo Errejón, ha puesto en cuestión que Juanma Moreno sea el candidato "más competitivo" que tiene el PP-A para presentarlo a presidir la Junta en las elecciones de este domingo, aludiendo a las últimas revelaciones hechas por el exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero en el juicio sobre el caso Bárcenas, a la par que ha afirmado que el PP "tiene masivo problema de descomposición".

Así se ha pronunciado Errejón durante su intervención en el mitin de la jornada que ha celebrado Adelante Andalucía en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, después de que González Panero haya declarado en la Audiencia Nacional que informó en el año 2005 Moreno de que el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, le estaba presionando para adjudicar contratos a empresas concretas, supuestas donantes del PP.

Errejón ha criticado que González Panero advirtiera a Moreno de los "tejemanejes" de Bárcenas y él le dijera que "muchas gracias por la información". Tras recalcar que eso ocurrió en el 2005, ha puesto en cuestión que día de hoy sea "el candidato más competitivo que han encontrado" en el PP.

"El PP tiene un masivo problema de descomposición que no va a conseguir tapar haciendo política contra lo más débiles", ha advertido el dirigente de Podemos, que ha acusado a los populares de "bailar el agua a los señoritos y hacer de chivo expiatorio de los más débiles, los inmigrantes, y eso es de cobarde".

Entretanto, Errejón ha señalado que en las elecciones andaluzas de este domingo "se juegan muchas cosas para Andalucía y para toda España", y que frente a Adelante Andalucía hay tres competidores "que pide al arbitro que pite el final, que llegan con lengua fuera, que no saben cómo rellenar minutos para intervenir y que si por ellos fuera pedirían que se vote mañana". Si por Adelante Andalucía fuera, como ha proseguido, "que haya una semana más de campaña" para lograr el cambio porque "ya está bien de resignación".

Así, ha reprochado a Susana Díaz que sea ahora cuando explique las soluciones a todos los problemas y ha preguntado "¿por qué no las ha aplicado antes y las ha guardado en un cajón"; a la par que cree que no se puede presentar frente a las derechas "porque puso al PSOE de rodillas para hacer a Rajoy presidente".

Sobre Cs, ha criticado que se presente como garantía de regeneración cuando "aguantó a Cifuentes hasta el último día": "Que no se presente como regeneración cuando ha sido la principal muleta de corruptos, ni cuando el único proyecto que tiene para España es enfrentar a comunidades", ha remachado.

Frente a ellos, Errejón ha destacado que Teresa Rodríguez "es de verdad" y ha ensalzado su figura a pesar de que "no siempre hemos estado de acuerdo". "He visto una presidenta de la que os podéis fiar y es insustituible", he remachado antes de mostrarse convencido de que Adelante Andalucía "se va a convertir en primera fuera si no acudís a las urnas ni con miedo ni que resignación".

GARZÓN: "EL SOCIALISMO ESTÁ EN ADELANTE ANDALUCÍA"

De su lado, Garzón ha defendido que Adelante Andalucía es necesaria "para transformar" a la comunidad porque "lo que vemos no nos gusta, parece el mundo al revés, donde tras diez años de crisis las familias trabajadoras hoy viven peor y una minoría vive mucho mejor".

Tras censurar que las oligarquías "se han ido de rositas", ha recordado que algunos gobernantes que fueron "adorados como Rodrigo Rato, ahora están en la cárcel": "Decían que había obrado un milagro pero el único milagro fue no entrar en la cárcel antes". Y ha insistido en que "parece el mundo al revés" porque en los juzgados en vez de ver a los responsables de la crisis, "que se han ido de rositas", nada más que hay "raperos, tuiteros o cómicos".

Garzón ha señalado la corrupción del PP para criticar que "usan lo público como si fuera su cortijo y no lo es, es la riqueza de todas las familias, no podemos permitir que nos roben". Y también se ha referido a las declaraciones de González Panero para preguntar: "¿Alguien cree que es posible armar tramas de corrupción tan grandes sin la complicidad de más gente aunque sea con su silencio?".

"La corrupción no son solo los actos ilegales, es la perversión de la naturaleza de lo público, también cuando se privatizan los servicios públicos se hacen actos de corrupción", ha proseguido antes de insistir en que "lo que se ha hecho en Andalucía no es socialismo, es susanismo, el socialismo está aquí, en Adelante Andalucía".

Ha rechazado el discurso de la derecha que "vienen a Andalucía a convertir nuestra tierra en un espacio de odio, quieren inocular el miedo y la inseguridad y hacer de Andalucía una tierra oscura, vienen a incendiar con su discurso", ha lamentado antes de apuntar que el andaluz "es un pueblo de paz, de diálogo, y será parte necesaria de la solución de los problemas de España".