Espadas acusa a Juanma Moreno de liderar "el gobierno más inútil de Andalucía" por su "incapacidad de gestión"

CÁDIZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de liderar "el gobierno más inútil" de Andalucía y ha criticado su "incapacidad de gestión" de los fondos europeos, para reivindicar la gestión socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez en Europa para captar fondos y recursos que hagan "avanzar", mientras que ha apostado por una Europa de "democracia social".

En un acto celebrado en Cádiz junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, el líder de los socialistas andaluces ha destacado que el 9 de junio hay que "decidir entre los que, como Pedro Sánchez, han sido capaces de movilizar recursos europeos para salir de una pandemia, para recuperarnos y que la economía vaya como un cohete, y aquellos otros, como el PP y Juanma Moreno, que lo primero que hizo fue poner palos en las ruedas para discutir esos fondos europeos diciendo que para qué ese dinero, que parecíamos pedigüeños".

"En Europa somos ahora mismo líderes de esas políticas, capaces de demostrar que es posible generar riqueza y combatir la brecha de desigualdad sin dejar a nadie atrás", ha indicado Espadas que ha preguntado "qué ha hecho el PP en Andalucía" y ha criticado cómo el Gobierno de Juanma Moreno "se ha visto obligado a devolver fondos europeos por incapacidad de gestionarlos".

A su juicio, al PP "no se le ocurre invertir adecuadamente" y ha asegurado que en Andalucía, a diferencia de otras comunidades, "no se está empleando ese dinero". Estamos devolviendo fondos a Europa por incapacidad de gestion, tenemos el gobierno más inútil", ha subrayado Espadas, que ha destacado que el Gobierno del PP "en cinco años sólo ha conseguido que en todos los indicadores socioeconómicos Andalucía esté en la cola".

"Eso no se combate con fotos y selfies, llevando más fotógrafos y queriendo ser el guapo en todas las salsas. No, eso se combate desde la gestión y el compromiso", ha indicado Espadas, que ha preguntado "dónde están esos compromisos, porque dinero y recursos ahora sí los hay, el problema es que no hay gestión, no hay ni capacidad ni compromiso".

Según Espadas, "sólo hay política para reducir impuestos a los que más tienen, para generar más desigualdad en Andalucía y para dejar sin hacer lo que habría que hacer, mientras los servicios públicos se resienten". "Nuestra sanidad pública se está destrozando mientras se incrementa la inversión pública en la sanidad privada y eso es un pecado capital", ha asegurado.

A su juicio, votar el 9J significa "creer en un proyecto europeo en el que España tiene que ser líder, capaz de gestionar fondos para hacer avanzar y progresar esta tierra". "Todo el que no esté por eso es un negacionista y un inútil desde el punto de vista de la gestión".

Durante su intervención, Espadas ha destacado el compromiso y capacidad de la candidata socialista Teresa Ribera y se ha mostrado convencido de que será "la que encabece la candidatura ganadora el 9 de junio porque es la mujer y la candidatura que pone lo mejor de Europa, el proyecto solidario, de justicia social y por la mejor democracia".

"Los socialistas lo tenemos claro y vamos a seguir con los pilares que sigan construyendo un espacio en Europa de diálogo y convivencia. Un lugar donde Europa esté siempre en el lugar correcto de la historia, como nuestro presidente Pedro Sánchez con Palestina, declarando ese estado Palestino muy pronto, esta semana", ha añadido.

Finalmete, ha hecho un llamamiento al voto, para que nadie "se quede en su casa y vayan a votar" porque "nos jugamos el presente, pero sobre todo el futuro de España en la UE". "Nos lo jugamos entre los populismos extravagantes, esa ultraderecha con tintes autoritarios, que se reunía estos días en Madrid, con fotos oscuras y monocolor, y donde una vez más no hay mujeres", ha añadido.