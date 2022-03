Espadas asegura que buscará "financiación" para poder "acometer el proyecto de Valcárcel" en Cádiz

CÁDIZ, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este martes que buscará la financiación necesaria para poder acometer el proyecto traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación de Puerto Real al edificio Valcárcel, en Cádiz.

Según ha informado el PSOE en una nota, Espadas ha visitado la capital gaditana junto al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, el vicesecretario general primero,, Alfonso Moscoso, la secretaria de Organización, Ana Carrera, y el secretario de Política Institucional, Fran González.

Durante su visita, los socialistas han mantenido un encuentro con la plataforma Valcárcel Universitaria donde han reivindicado y reclamado a la Junta "que cumpla con sus compromisos electorales" y financie el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación de Puerto Real al emblemático edificio de Cádiz que espera ser rehabilitado.

Espadas ha denunciado que la Consejería de Economía, Conocimiento, Ciencia y Universidad "no escucha" a la ciudadanía, colectivos sociales y entidades que trabajan desde hace tiempo en la iniciativa y se ha comprometido con la Plataforma "a buscar la financiación que sea necesaria a través de los fondos europeos" porque, a su juicio, "éste debe ser uno de los grandes proyectos" de la ciudad que, junto al hospital o la ciudad de la Justicia, "sufren la desidia durante años de la Junta de Andalucía".

Así, ha recordado que Juanma Moreno "se comprometió con este proyecto en su programa electoral y no ha cumplido, ha sido incapaz de buscar financiación", y ha recalcado que la "indiferencia" que exhibe el presidente de la Junta "muestra su incapacidad de gestión y su desidia respecto a Cádiz".

Espadas ha subrayado que la comunidad "ya cuenta con financiación europea para la recuperación económica y social" pero "tiene a un Gobierno andaluz inepto que es incapaz de decir en qué va a gastar esos recursos". "Juanma Moreno sabe mucho de marketing pero muy poco de gestionar", ha resumido.

Por su parte, Ruiz Boix ha agradecido a los vecinos del barrio de la Viña sus explicaciones sobre "la inexistente gestión de la Junta sobre Valcárcel" y ha señalado que "ahora se entiende por qué en su gira electoral cuando salió del refugio de San Telmo y vino a Cádiz sólo fue al Oratorio: porque no podía ni a la Ciudad de la Justicia, ni al hospital, ni a Valcárcel".

Sobre los refugiados, ha afeado al presidente andaluz que "no abandera la solidaridad que los andaluces están teniendo ante los más de tres millones de personas que están saliendo de su país por la guerra".

"No muestra la solidaridad que es bandera de Andalucía, de muchos colectivos y ONG's también, a los que mostramos nuestro apoyo, y espero y deseo que la Junta llame al Gobierno y se ponga a su disposición para colaborar en este drama humanitario", ha indicado.

Del mismo modo, le ha reprochado que "no sea capaz de opinar sobre el pacto de la vergüenza en Castilla y León". "No le hemos oído si es el tipo de acuerdo que quiere para Andalucía" ha apostillado Ruix Boix antes de criticar que tome distancia de los problemas "como sucede con este de Valcárcel, donde aún no sabemos si va a financiar con 40 millones el Proyecto dentro de los presupuestos de la Junta o con una gestión, que brilla por su ausencia, sobre los fondos europeos".

Con posterioridad, se han trasladado a El Puerto de Santa María, donde han mantenido un encuentro con empresarios de la localidad en las instalaciones del Club Náutico.

Allí, Espadas ha entablado un diálogo sobre sus principales preocupaciones e inquietudes. Desde su experiencia como alcalde en Sevilla, Espadas ha lamentado que "la Junta o ayuntamientos como los de El Puerto, siendo la quinta ciudad en número de habitantes, no estén sabiendo aprovechar todas las oportunidades que se abren en torno a los fondos europeos".

El líder socialista, además, ha puesto el foco en "muchos proyectos que la Junta tiene pendientes con el municipio y le hacen retroceder", como "dotar de personal propio al recién inaugurado centro de salud Angel Salvatierra, el traslado de los juzgados, así como de la Escuela de Idiomas, al centro histórico, la construcción de una estación de autobuses, la depuradora y planes de vivienda y rehabilitación junto a la necesidad de un plan de empleo que dinamice el mercado laboral en el municipio".

Ruiz Boix ha señalado que el alcalde, Germán Beardo, al igual que Juanma Moreno en Andalucía "viven de las rentas de lo que hicieron los gobiernos socialistas que les precedieron", y ha señalado "multitud de ejemplos de la ineficacia de Beardo en la gestión municipal diaria de una ciudad que va para atrás", desde "la reciente y mal gestionada huelga de basuras, una nefasta relación con la Policía Local o las obras eternizadas por toda la ciudad".

Convencido de que los portuenses "echan de menos" a David de la Encina, el secretario provincial ha lamentado que "la ciudad sea noticia solo por cuestiones negativas, algunas increíbles que pasan de mera anécdota como que los ciudadanos tengan que llevar sus propias herramientas al Cementerio".