Fundación SGAE impulsa la exportación de la música española en el Monkey Week 2026 de El Puerto (Cádiz)

Escenario del Monkey Week en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Fundación SGAE vuelve a participar en el festival profesional Monkey Week SON Estrella Galicia 2026, que se celebra en El Puerto de Santa María (Cádiz) del 19 al 21 de noviembre, a través de varias actividades destinadas a favorecer el intercambio entre la música española y la industria audiovisual internacional, y a apoyar a los nuevos talentos de la escena independiente.

En concreto, la entidad estará presente en el cartel de conciertos, a través de su Escenario Fundación SGAE en el que actuará, entre otros artistas emergentes, la uruguaya Agustina Giovio, seleccionada en el programa de intercambio Interautor Música 2026; y en las jornadas profesionales Monkey PRO, con el programa de audiciones Suntracks y una mesa redonda sobre nuevos productores del flamenco, ha detallado la entidad en una nota. Fundación SGAE da nombre a uno de los escenarios principales de Monkey Week. Ubicado en Casa Cossío, una casa palaciega en pleno casco bodeguero de la ciudad portuense, su jardín servirá de altavoz para artistas emergentes durante el festival, como Sienna, Maximiliano Calvo, La 1111, Tal!!!, Nico, Broke Carrey, Kabeaushe, Fulu Miziki, Dabadaba club, Blaya, Catenaccio, María reis, Marte Lasarte, Camellos, Máquina, Construimos Escaleras y Los Dominiguitos Club.

Entre ellos, actuará también, el viernes 20, la cantautora Agustina Giovio en el marco de Interautor Música 2026, el programa de intercambio musical entre Fundación SGAE y la Asociación General de Autores del Uruguay, que tiene como objetivo la internacionalización del repertorio de los autores y autoras de ambos países.

Con este ya son tres los años en los que un artista uruguayo es invitado a tocar ante los profesionales del sector. Anteriormente actuaron Fulana del Val y Gonza Brancciari. Fruto de este intercambio, la artista española Ana Rodrigo viajará a Uruguay para ofrecer una serie de conciertos en Montevideo entre el 5 y el 7 de noviembre. Además, ambas artistas actuarán el sábado 21 de noviembre en la Sala Berlanga de Madrid dentro del ciclo Interautor Música 2026.

SUPERVISORES MUSICALES INTERNACIONALES EN 'SUNTRACKS'

Fundación SGAE ha señalado que será nuevamente colaboradora principal de Suntracks, el encuentro profesional que conecta a la música española con supervisores y supervisoras musicales de cine, televisión y publicidad de países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

A lo largo de las jornadas, los profesionales invitados podrán descubrir parte del diverso repertorio nacional a través de audiciones temáticas comisariadas por artistas y profesionales de la industria musical de nuestro país, y reuniones rápidas con creadores y representantes del sector. En esta edición de Monkey Week habrá selectores de la música que compone series como 'Strangers Things' o 'Érase una vez en Hollywood', como ha explicado Tali Carreto, director de Monkey Week.

La actividad de Fundación SGAE en las jornadas Monkey PRO se completa con un panel con nuevos productores de flamenco el viernes 20, en el que participarán Alejandro Levar (Dispar), Salomé Limón (The Duck Queen Records), Harto Rodríguez y Rubén Gutiérrez, director general de Fundación SGAE, como moderador.