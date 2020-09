García dice que Andalucía, con la situación del Covid controlada "según la Junta", tiene la "mano tendida" del Gobierno

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha afirmado que al Gobierno de España "le preocupan todos los territorios" con respecto a la situación de la pandemia y ha añadido que Andalucía, donde "está todo controlado según el Gobierno andaluz que es quien tiene ahora las competencias", tiene la "mano tendida" del Gobierno central "para colaborar y ayudar".

En declaraciones a los periodistas en una visita a San Fernando (Cádiz), García ha recordado que la Junta "es la competente para que se sigan haciendo las cosas correctamente". No obstante, ha señalado que "la situación no es la misma que la de otras comunidades autónomas, como Madrid, pero no podemos bajar la guardia, porque en cualquier momento los datos pueden incrementarse".

En este sentido, ha señalado que "ahora con el inicio de curso, que se están haciendo PCR a todos los profesionales de la Educación, va a ser un elemento que puede incrementar los datos de positivo por el aumento de los PCR".

García ha insistido en que el Gobierno "siempre" va a tener "la mano tendida para colaborar y ayudar" y ha recordado que Andalucía "ha sido una de las comunidades que ha pedido rastreadores y van a contar con ellos".