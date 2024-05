García, Sánchez, Rodríguez, González y Pérez son los apellidos más repetidos en la provincia de Cádiz

CÁDIZ, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los apellidos García, Sánchez, Rodríguez, González y Pérez son, por ese orden, los cinco más repetidos en la provincia de Cádiz, donde en nombres siguen imperando María del Carmen y Manuel como los más utilizados según las estadísticas. No obstante, García no es el apellido que lidera en todos los municipios de la provincia, ya que no lo hace ni en la mitad de ellos, aunque sí en los de más población.

En cuanto a los apellidos, según los datos reflejados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, recogidos por Europa Press, a 1 de enero de 2024 el apellido García aparece en el 66,03% de la población gaditana, seguido de Sánchez (51,78%), Rodríguez (48,78%), González (40,10%) y Pérez (39,14%). Los siguientes cinco que aparecen en la lista también son comunes como Fernández, López, Jiménez, Gómez, Ruiz y Moreno.

No obstante, el apellido García no es el más repetido en los 45 municipios de la provincia, ya que solo lidera el ránking como más usado en 18 de ellos, aunque sí aparece como el número uno en municipios de mucha población como Algeciras, Jerez, Cádiz capital o El Puerto de Santa María.

Sánchez es el apellido más repetido también en muchas poblaciones como Alcalá de los Gazules, Algar, Benalup, Chiclana, Rota, Jimena o Vejer, mientras que Rodríguez aparece como el más usado en poblaciones como Sanlúcar, San Fernando, Chipiona o Tarifa.

Por contra, hasta en seis municipios el apellido más usado no figura entre los primeros en las estadísticas generales, como es el caso de Alcalá del Valle, donde Romero lidera la lista de apellidos más comunes en el municipio; El Gastor, donde su apellido más repetido es Atienza; Grazalema con Ramírez como el más usado; Setenil con el apellido Domínguez; o los casos de Torre Alháquime, donde el apellido más común es Castro, y Zahara de la Sierra, donde Luna lidera la lista tanto para el primero como para el segundo apellido.