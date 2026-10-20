El Gobierno declara el Faro de Trafalgar (Cádiz) como Bien de Interés Cultural

Archivo - Faro de Trafalgar en la Bahía de Cádiz - PUERTOS DEL ESTADO - Archivo

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este martes 20 de octubre la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, del Faro de Trafalgar, situado en los Caños de Meca, en el término municipal de Bárbate (Cádiz).

En una nota, el Gobierno ha recordado que el Ministerio de Cultura incoó en junio de 2025 el expediente para la declaración, que supone la aplicación de este nivel de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

El Faro de Trafalgar, construido a finales del siglo XIX, es uno de los edificios más singulares del litoral gaditano y andaluz. Se alza sobre el tómbolo de Trafalgar, frente a las costas donde tuvo lugar la histórica batalla naval de 1805, y en un entorno protegido desde 1989 como Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate.

Su ubicación estratégica lo ha convertido desde su origen en un elemento clave para la navegación marítima y el acceso al estrecho de Gibraltar.

El faro fue proyectado por el ingeniero Eduardo Saavedra y Moragas (1829- 1912), en colaboración con Rafael Navarro, Antonio de Palacio y Manuel García, alumnos de la Escuela de Caminos. Se edificó dentro del Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e Islas Adyacentes de 1847 y se iluminó por primera vez el 15 de julio de 1862.

Con una torre troncocónica de mampostería de más de 35 metros de altura y una organización singular en torno a un patio central, el Faro de Trafalgar presenta una tipología poco habitual en los faros españoles.

Desde su construcción, ha sufrido una serie de intervenciones y mejoras para adaptarlo a las innovaciones tecnológicas que se iban produciendo en el campo de la navegación marítima, aunque estas reformas apenas han modificado su esquema compositivo original. Además, mantiene su uso ininterrumpido desde su construcción.

Desde el punto de vista tecnológico, el faro "es un testimonio histórico único de la ciencia y la tecnología aplicada a la navegación marítima", como se ha apuntado.

Inicialmente su óptica tenía un alcance aproximado de 19 millas. Años después, se modificó, aumentando considerablemente su haz luminoso en torno a las 40 millas.

UN FARO PROTEGIDO EN ACTIVO

Esta declaración tiene como objetivo la protección de los valores históricos, científicos y técnicos del bien, sin interferir en sus competencias en materia de señalización marítima.

No afectará el mantenimiento, actualización o instalación de aquellos elementos necesarios para el funcionamiento del faro como señal marítima, así como la instalación de nuevos medios técnicos imprescindibles para la prestación del servicio de señalización marítima y de clima marítimo del Sistema Portuario Español, y la adecuación de estos a los avances tecnológicos que se produzcan.

El Faro de Trafalgar está adscrito a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y a Puertos del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y desempeña un importante servicio público para la seguridad marítima.

En 2017 fue incluido en el Catálogo de faros con valor patrimonial de España, realizado en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, como "un testimonio histórico de la tecnología y la ciencia de su tiempo".