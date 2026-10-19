La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en la playa de Chiclana (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz está investigando la aparición del cadáver de una persona este pasado domingo 18 de octubre en la playa de Sancti Petri, en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

Según ha detallado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, se está tratando de determinar si la persona hallada muerta es un hombre o una mujer, ya que se ha encontrado en avanzado estado de descomposición y no se ha podido aún identificar.

El cuerpo fue encontrado en la mañana de este domingo por una persona que se encontraba paseando por la zona, dando aviso a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del cuerpo y de la investigación.

Ahora se trata de determinar su identificación a través de pruebas forenses y las causas de su muerte con la autopsia que se le practique al cuerpo.