Incautadas más de 12 metros de redes para la captura ilegal de aves fringílidas en la zona del Faro de Trafalgar (Cádiz)

Un agente del Seprona de Median Sidonia con más de 12 metros de longitud de redes abatibles y herramientas y elementos indispensables para la captura ilegal de aves fringílidas en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz, a través del Seprona de Median Sidonia, ha evitado una captura ilegal de aves fringílidas en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, por la zona del Faro de Trafalgar, al incautar más de 12 metros de longitud de redes abatibles junto con las herramientas y elementos indispensables para su instalación y utilización.

En una nota, el Instituto Armado ha informado que durante el servicio, se observó a un grupo de personas que, al detectar la presencia de la patrulla, comenzaron a mostrar signos de nerviosismo, acompañado de movimientos sospechosos, en los que se apreciaba como intentaban ocultar lo que parecía ser una mochila.

Ante estos hechos, identificaron inmediatamente al grupo de personas y realizaron una búsqueda por las inmediaciones hasta localizar, oculto entre la maleza y próximo a un vehículo, una mochila de deporte que contenía más de 12 metros de longitud de redes abatibles, junto a herramientas y elementos indispensables para la captura ilegal de aves fringílidas.

Por estos hechos, se procedió a la intervención de todos los efectos localizados y se extendieron las correspondientes denuncias a cuatro personas por infracción grave a la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres que prohíbe la tenencia y uso de estas artes prohibidas.

La actuación tuvo lugar durante la tarde del pasado miércoles 21 de octubre, cuando la Patrulla de Protección de la Naturaleza del puesto de Medina Sidonia se encontraba realizando servicios preventivos contra la captura ilegal de aves fringílidas en la la zona de El Faro de Trafalgar, un área especialmente sensible para el paso de dichas aves.

Estos servicios preventivos están encaminadas a la erradicación de las capturas indiscriminadas e ilegales de aves fringílidas, que pone en peligro la supervivencia de las especies, resultando además "especialmente peligrosa", ya que sigue existiendo un importante comercio de estas aves, tanto vivas para su exportación y utilización como pájaros de jaula en el caso de las aves fringílidas, como muertas para su consumo como "pajaritos fritos".

La Guardia Civil ha advertido que la captura de estas aves destinadas al consumo humano se realiza sin control sanitario alguno, lo que conlleva "un riesgo alto" de contraer algún tipo de enfermedad, ya que estas especies se alimentan de todo tipo de insectos, que pueden estar afectados por plaguicidas e insecticidas.

La caza de estas aves está tipificada en el Código Penal con multas o penas que pueden alcanzar hasta dos años de cárcel.

La Ley 42/2007 de Patrimonio y Diversidad, las aves fringílidas y la mayor parte de aves insectívoras no están consideradas por la normativa como especies cinegéticas, por lo queda terminantemente prohibido su caza y su comercio, motivo por el cual la Guardia Civil va a continuar realizando actuaciones tanto contra quienes se dedican a su captura como contra quienes las comercializan.