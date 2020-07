El incendio del mirador de Santa Bárbara de Cádiz calcina buena parte de su estructura y provoca graves daños

El fuego produjo una gran humareda por su propagación a los lucernarios de policarbonatos traslúcidos

CÁDIZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en la pérgola de Santa Bárbara, junto al Parque Genovés de Cádiz, en la tarde de este sábado, ha provocado graves daños en su estructura como consecuencia de la rápida propagación del fuego, debido a que han ardido enseres de personas sin hogar que suelen pernoctar por las noches y al hecho de que se haya propagado a los lucernarios, realizados con policarbonatos traslúcidos .

El origen del fuego "no se sabe con exactitud", según señalan desde Bomberos del Consorcio de la Provincia del Parque de Cádiz, si bien, al no haber fluido eléctrico en la zona "todo parece indicar algún tipo de implicación humana, sin discernir la posible o no intencionalidad".

La gran humareda provocada, que ha hecho muy aparatoso y visible el incidente a gran distancia, se ha debido al citado material de los lucernarios, "con el añadido del agravante del viento que soplaba en la ciudad". Como consecuencia, se ha calcinado buena parte de la estructura del mirador del paseo.

Los bomberos, que acudieron a la zona alertados por la llamada del Servicio de Emergencias 112, utilizaron unos 5.000 litros de agua para su extinción, que finalizó a las 18,15 horas.