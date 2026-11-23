Tabaco de contrabando intervenido en Los Barrios. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz), a través de agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), han intervenido en el maletero de un coche 750 cajetillas de tabaco y 100 bolsas de tabaco de picadura, distribuidas en diferentes marcas comerciales, que carecían de los correspondientes precintos fiscales reglamentarios.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de octubre cuando los agentes del GOAP se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana y procedieron a la inspección de un turismo en el que viajaban dos personas.

Así, durante la inspección del vehículo localizaron en el maletero un total de 750 cajetillas de tabaco y 100 bolsas de tabaco de picadura, distribuidas en diferentes marcas comerciales, cuya procedencia y tenencia motivaron la correspondiente actuación policial.

Como consecuencia de estos hechos, los agentes procedieron a la aprehensión de la mercancía y a formular acta de denuncia por una infracción de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.