Intervenido un rifle durante una campaña de la Guardia Civil de Cádiz contra el furtivismo en Prado del Rey

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PRADO DEL REY (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido un rifle cuando era transportado en un vehículo de forma irregular, después de que su portador justificara falsamente el motivo de su traslado. El operativo se ha desarrollado en el marco de una campaña de intensificación de la vigilancia para la prevención del furtivismo en el término municipal de Prado del Rey, con motivo de la época de veda para caza mayor.

Este servicio, coordinado con Seguridad Ciudadana, Seprona e Intervención de Armas y Explosivos de esta Comandancia, dio lugar a un expediente administrativo de revocación de las licencias de armas de fuego para la actividad cinegética, ha informado la Guardia Civil en una nota.

La vigilancia contra el furtivismo se intensifica mayormente en época de veda de caza mayor, cuyas restricciones llevan a este tipo de prácticas.

En concreto, la incautación se realizó el pasado mes de mayo en una vía de comunicación del término municipal de Prado del Rey, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana y Seprona detectaron el porte irregular de un rifle, que pudiera estar relacionada con la práctica de la caza ilegal y el furtivismo durante la época de veda para caza mayor.

Durante el control los agentes detectaron un visor nocturno y prismáticos, además del rifle, cuyo traslado carecía de justificación aparentemente legal.

Siguiendo con las actuaciones de investigación, la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Cádiz realizó comprobaciones para garantizar que esa arma de fuego estuviera en poder de una persona que reuniera los requisitos de idoneidad.

Durante las actuaciones practicadas, se corroboró que la justificación y las pruebas que ofreció el portador del arma, así como la acreditación del transporte irregular del mismo, eran supuestamente falsas. Esto derivó de manera inmediata al inicio de un expediente administrativo para revocarle las licencias de armas de fuego para la actividad cinegética por supuesta falsedad documental, un hecho que fue puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

La Guardia Civil ha indicado que desarrolla esta labor, no únicamente mediante la detección de infracciones en el momento de producirse, sino también mediante el seguimiento posterior de los hechos y los correspondientes procedimientos administrativos, cuyo objetivo es impedir que las armas reglamentadas permanezcan en poder de personas que no reúnan las condiciones de idoneidad necesarias para su tenencia y uso.

De esta forma, la actuación policial se prolonga más allá de la intervención inicial, integrando prevención, inspección, investigación y control administrativo.