Intervenido un rifle de caza mayor con visor térmico y un silenciador artesanal en San José del Valle (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de vigilancia de agente del SEPRONA - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha intervenido un rifle de caza mayor con visor térmico y un silenciador artesanal que estaba siendo transportado en un vehículo, y que fue hallado en un control contra el furtivismo en San José del Valle

Como ha informado la Guardia Civil en una nota, durante este control preventivo de carretera establecido en una vía del término municipal los agentes interceptaron un vehículo ocupado por tres personas.

Tras proceder a su identificación, se comprobó que los ocupantes vestían indumentaria compatible con la práctica de la actividad cinegética, por lo que se realizó una inspección del vehículo y de los efectos que transportaban.

Como resultado de la actuación se localizó en el maletero un rifle de caza mayor equipado con un visor nocturno-térmico, así como diverso material presuntamente destinado a la práctica de la caza nocturna, entre el que se encontraba un visor térmico portátil, unos prismáticos, una silla de espera, un trípode para apoyo del arma y dos pasamontañas.

Asimismo, oculto bajo el asiento del copiloto, los agentes hallaron un objeto de fabricación artesanal con características compatibles con un silenciador para arma de fuego, que estaba envuelto en una bolsa de color negro y que era "perfectamente acoplable" a dicho arma, además de cinco cartuchos metálicos del calibre 308 Winchester.

Todo el material fue intervenido por la patrulla del Seprona, iniciándose las correspondientes diligencias para el esclarecimiento de los hechos y para determinar la posible comisión de infracciones administrativas o penales relacionadas con la normativa sobre armas y con la legislación vigente en materia de protección de la fauna silvestre y actividad cinegética.

Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad competente.

TRES INVESTIGADOS POR DELITOS RELACIONADOS CON LA CAZA

Por otro lado, la Guardia Civil de Cádiz ha investigado a tres personas por actividades ilícitas relativas a la caza en dos servicios realizados por el Seprona.

Como ha detallado el Instituto Armado, el primero de ellos tuvo lugar en la mañana de este miércoles 12 de agosto, cuando guardias civiles del Seprona, con base en Ubrique, observaron un vehículo sospechoso de estar relacionado con la captura ilegal de jilgueros.

Tras establecer una vigilancia en las inmediaciones del arroyo Bermejo, observaron a dos personas que transportaban dos jaulas con un total de 24 jilgueros sin anillar, así como dos redes japonesas y dos ganchos para su instalación. También se comprobó que utilizaban sus teléfonos móviles como reclamo.

Los 24 ejemplares fueron devueltos al medio natural y a sus captores se les identificó y fueron informados de que se les investigaba por un presunto delito de caza ilegal mediante el empleo de artes prohibidas.

El segundo de los servicios tuvo lugar en un coto privado de caza de Puerto Real, donde el ahora investigado fue detectado por el guarda del coto y personal de Seguridad Privada de Agasa cuando se encontraba cazando con dos hurones a pesar de que carecía de autorización para ello.

El servicio de seguridad privada dio aviso a la patrulla del Seprona, que se personó en el lugar, interviniendo diez redes y procediendo al depósito de los dos hurones, quedando todos ellos a disposición de la autoridad competente.

Por estos hechos se procedió a la investigación de la persona interceptada por un delito contra la flora y fauna.