Investigan a la conductora de un autobús por adelantar con línea continua y circular en zigzag en La Línea (Cádiz)

Capturas del vídeo en el que se capta al conductor de un autobus adelantando por el carril contrario en una línea continua - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz, han investigado a la conductora de un autobús que fue captado en un vídeo, publicado en redes, realizando una conducción anómala, al adelantar sin respetar la línea continua por el carril contrario y zigzagueando.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 16 de agosto de 2026, en la N-351 en La Línea de la Concepción (CA34-Frontera de Gibraltar), cuando la conductora de un autobús destinado al transporte público de viajeros, realizaba una conducción anómala, poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, así como la suya propia y la de los viajeros que transportaba.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha investigado a esta persona por un delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 380 del código penal por conducción temeraria, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana como "pilar fundamental" de la seguridad pública, recomendando el uso de Alertcops.

Esta plataforma digital se consolida como el canal preferente para el envío de alertas, permitiendo una comunicación bidireccional, ágil y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier situación de riesgo o necesidad de asistencia.