IU en Cádiz critica "falta de responsabilidad" de la Junta por no realizar test a trabajadores de aula matinal y comedor

CÁDIZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, ha mostrado su "preocupación" por el inicio del curso escolar y del servicio de comedores escolares y aula matinal en los colegios de la provincia "sin que se les haya realizado a los trabajadores de estos servicios las pruebas correspondientes para detectar posibles casos de contagio por Covid-19". Así, ha criticado la "falta de responsabilidad de la Consejería de Educación y Deporte para garantizar un inicio del curso escolar seguro y libre de coronavirus".

"Además de que han dejado solos a los ayuntamientos en las tareas de limpieza, desinfección y señalizado anti Covid, además de que no se han bajado las ratios ni se han garantizado las distancias mínimas, encima no son capaces de asegurar que todo el personal que se incorpora a un centro escolar lo hace con garantías para toda la comunidad educativa de que no es positivo en Covid-19", ha afirmado en un anota Álvarez.

A juicio de la diputada provincial de IU, "el Gobierno andaluz vuelve a mostrar su inoperatividad y falta de coordinación con otras consejerías como la de Salud y Familias, con la que debería estar controlando día a día un asunto tan delicado como la vuelta a las aulas".

Finalmente, ha recordado que IU ha anunciado su participación en la manifestación convocada por la comunidad educativa para el próximo viernes en Cádiz a las 12 del mediodía y en otros puntos de la provincia, por una presencialidad segura en las aulas.