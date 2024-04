IU Cádiz llama la atención sobre el "intento de desahucio" de más de cien inquilinos por parte de Procasa

CÁDIZ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Cádiz ha criticado "el intento de desahucio por parte del Partido Popular" a través del Consejo de Administración de Procasa "de la mayoría de las familias que viven en las 180 viviendas de alquiler con compra que existen en la actualidad". En este sentido, la formación ha señalado que "estas promociones de alquiler a jóvenes con derecho a compra las realizó el PP en la década del 2000, y han supuesto un descalabro económico importante para las cuentas de Procasa al solo venderse 42 de las 185".

"El Partido Popular las ofreció como asequibles para los jóvenes, pero la realidad es que los precios finales de compra fueron similares a los del mercado libre, puesto que las viviendas ni siquiera eran protegidas", ha afeado IU este sábado en un comunicado.

La formación ha añadido que "pese a que se indicaba en el contrato que los vecinos que no optasen por la compra serían realojados en viviendas del parque público municipal no va a ser así en todos los casos. Las familias de estas viviendas, aunque cumplen requisitos para estos alquileres asequibles, no todas cumplen para ser beneficiarios de vivienda social, ni hay actualmente suficientes para ofrecerles, por lo que, de facto, serían desahuciadas y puestas en la calle, y Bruno García es conocedor de ello".

IU Cádiz ha incidido en que "ante esta situación, en el anterior mandato y entendiendo que Procasa es una empresa pública y por tanto con vocación social, la sociedad municipal acordó que mientras las familias pagaran sus rentas no serían expulsadas". "Sin embargo, el equipo de gobierno actual lo que pretende es poder venderlas cuanto antes para cubrir la carga hipotecaria que soporta la empresa, aunque para ello familias que llevan diez años pagando el alquiler se vean ahora expulsadas de sus casas por el propio Ayuntamiento", ha lamentado la formación, quien ha criticado que "todo ello a costa además de deshacerse de un patrimonio público de viviendas tan necesario en la ciudad para sus actuales inquilinos y para los futuros".

Desde IU Cádiz han recalcado que "gracias a la gestión del anterior Delegación de Vivienda, Procasa tiene fondos de sobra para hacer frente a los préstamos, sin tener que desahuciar a familias que llevan una década cumpliendo con sus deberes de renta". La organización remarcado en este sentido que "solo de los fondos europeos que se obtuvieron en el anterior mandato hay al menos dos millones que han quedado disponibles por haber recibido cuantiosas subvenciones". "El PP tiene la obligación de no emplear estos remanentes con otros fines que no sean soluciones en materia de vivienda", han manifestado.

Al respecto, la formación ha advertido que "no van a permitir semejante atropello" y que "estudiarán las medidas a adoptar, entras las que ya contempla la denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz al objeto de salvaguardar los intereses de todas las familias que se van a ver afectadas!.