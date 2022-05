IU Cádiz se solidariza con la plantilla de teleoperadores de Majorel y critica condiciones laborales "infrahumanas"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha mostrado este viernes su solidaridad y respaldo al colectivo de trabajadores de la central de teleoperadores de la empresa Majorel en la provincia "ante las condiciones de precariedad que sufren y la falta de respuesta por parte de la patronal", pese a que haya transcurrido ya "más de dos años de negociación del convenio marco que afecta a un total de 120.000 personas del sector de los call center en toda España".

Según ha detallado la formación en una nota, tras un encuentro con el comité de empresa, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha considerado que "es necesario hacer público y visibilizar la situación que sufre la plantilla de Majorel, por encima de los 1.500 empleados en la provincia y que sufren una pérdida de poder adquisitivo que supera el 15%, sueldos que rozan el SMI, con situaciones de estrés y ansiedad motivadas por las condiciones de trabajo y los duros objetivos marcados por la empresa, jornadas parciales y una total falta de sensibilidad por parte de la empresa".

El coordinador provincial ha afirmado que "es importante que todos sepan que empresas como ING, Repsol, Orange o Naturgy prestan el servicio de atención telefónica a través de la empresa Majorel e incluso el servicio público de Salud Responde".

En este sentido, ha detallado que "se trata de multinacionales que están permitiendo que estas contratas que llevan servicios de gestión telefónica incumplan las normas básicas con miles de trabajadores, a los que no se les está garantizando unas condiciones dignas de trabajo, sino más bien todo lo contrario, hablamos de condiciones laborales leoninas, con inspectores que controlan todo lo que hablan o dejan de hacer, jornadas de trabajo en las que no se les permite levantarse para ir al baño, una situación que después de estos casi tres años de negociación la plantilla no ha visto ni un solo céntimo de incremento retributivo".

Por ello, Rodríguez ha insistido en que "estas multinacionales están permitiendo indirectamente que las condiciones laborales de esta gente, que al final le genera los ingresos y son parte de la imagen de la empresa, estén en condiciones infrahumanas". El coordinador provincial ha adelantado que IU estará presente en la próxima jornada de huelga, prevista para el 13 de junio.

Asimismo, según ha denunciado el comité de empresa, "Majorel tiene a casi el 40% de la plantilla trabajando a través de empresas temporales, incumpliendo todos los porcentajes que establece la reforma laboral y tirando de empleos más precarios, cambiando jornadas laborales de un día para otro y aplicando unas condiciones de estrés y casi persecución a los trabajadores para el cumplimiento de los objetivos".

De igual forma, han denunciado que "durante la pandemia se puso en teletrabajo a parte de la plantilla y ahora pretende que ésta se incorpore a trabajar de manera presencial en las instalaciones de Jerez, pese a que según los sindicatos no existe espacio físico para albergar a estos trabajadores además de que, durante este tiempo de teletrabajo, la plantilla a tiempo completo recibía únicamente un plus de 25 euros al mes para afrontar los gastos de este trabajo en sus casas".

Por su parte, el portavoz municipal de IU en Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, presente en el encuentro, ha recordado que IU ha llevado este mes una propuesta al Pleno municipal del Ayuntamiento para abrir un debate sobre esta cuestión con todos los grupos políticos y ha destacado que "ya está bien que empresas que facturan millones de beneficios lo hagan a costa de los más elementales derechos de los trabajadores".

Al encuentro con el comité de empresa de Majorel han asistido, además, la responsable de Acción Política de IU Cádiz, Ana Medina, y el responsable de Áreas de IU Cádiz, Samuel Versaci.