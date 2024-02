IU exige a la Junta que ejecute las más de 68 obras hidráulicas "pendientes" en la provincia de Cádiz

CÁDIZ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha criticado el "engaño al que está sometiendo el Gobierno andaluz a la provincia de Cádiz" en lo relativo al problema de la sequía y de las infraestructuras hidráulicas, a las que ya "llega tarde". Así, ha reclamado que ejecute las más de 68 obras hidráulicas "pendientes" en la provincia.

En una nota, Rodríguez ha reclamado a la Junta que ponga sobre la mesa "un programa de inversiones para cumplir con los más de 250 millones de euros en proyectos comprometidos por la Junta con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), así como para dar cumplimiento a los más de 1.000 millones de euros no invertidos por el gobierno andaluz de lo recaudado desde 2010 por el canon de infraestructuras hídricas a todos los andaluces de acuerdo con los planes hidrológicos de la comunidad".

"La Junta de Andalucía tiene más de 68 obras hidráulicas pendientes de ejecutar en la provincia de Cádiz que tienen nombre y apellido y que forman parte de las más de 500 obras previstas en toda Andalucía desde hace una década", ha afirmado el dirigente provincial de IU, que ha añadido que "en los últimos once años se han ejecutado seis obras hidráulicas en la provincia, cuatro de ellas, con fondos propios del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, es decir, financiadas directamente por los propios ayuntamientos, que son quienes menos recursos tienen".

"Lo único reseñable del PP en materia hidráulica en la provincia ha sido pedir la retirada de su participación en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, dejando a deber más de 250 millones de euros comprometidos en un protocolo con los municipios, en obras pendientes de adjudicar e invertir", ha afirmado.

A juicio de Rodríguez, "es imprescindible saber de dónde vienen los problemas, y en el caso de la escasez de agua de esta provincia, parte del problema viene de una falta de planificación del Gobierno autonómico".

En este sentido, ha explicado que, en el año 2010, con gobierno socialista, la Junta creó un canon de infraestructuras para garantizar unas inversiones mínimas en infraestructuras hidráulicas, tanto en depuración de agua como en abastecimiento y usos terciarios. "Tras 12-13 años, según informe de la Dirección General del Agua, la Junta recaudó más de 1.300 millones de euros, con los que debía realizarse esas 500 obras pendientes, 68 en la provincia", ha añadido.

Rodríguez ha afirmado que "cuando llegó el PP a la Junta sólo se había ejecutado el 30% de esa recaudación, pero es que seis años después, Juanma Moreno sólo ha incrementado esa inversión en cuatro o cinco puntos, lo que significa que más de 800 millones de euros siguen sin ejecutarse".

El dirigente de IU Cádiz ha ilustrado esta falta de planificación de la Junta en la gestión del agua en el caso de municipios que llevan ya varios meses con cortes de suministro de agua, como es el caso de Puerto Serrano, en la Sierra gaditana, y que necesitan que se acometan de manera urgente las obras necesarias para garantizar el suministro hídrico.

"Esos incumplimientos son responsables de que no tengamos instrumentos para afrontar la sequía, no podemos pedirle constantemente esfuerzos a los ciudadanos, sino que hay que decirle a la Junta de Andalucía que cumpla, que no mire para otro lado, que la sequía no se combate sólo cuando hay un año falto de lluvias, sino gestionando bien los recursos y haciendo política de inversiones a largo plazo", ha concluido.