La Junta lamenta el contrato perdido en Navantia pero incide en la importancia de las fragatas para Arabia

Actualizado 29/06/2018 12:19:09 CET

CÁDIZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha lamentado el contrato que se ha perdido en Navantia para construir nueve fragatas para Australia, aunque ha incidido en que "lo importante es que en estos momentos hay carga de trabajo y que se sustancie el contrato de las corbetas para Arabia".

En declaraciones a los periodistas, Jiménez Barrios ha señalado que "estamos a la espera de que se sustancie ese contrato de las corbetas y sea un revulsivo muy potente". "De ahí, los centros de formación especializada que estamos montando a través del Clúster Naval, justamente para que nos pille con la formación adecuada a esa carga de trabajo que va a dar tantos contratos", ha añadido.

El vicepresidente de la Junta ha recordado que "para una oferta comercial de Navantia se llevan muchos meses trabajando, no se trata de un día o dos", por lo que ha lamentado que no se haya conseguido.

Asimismo, ha manifestado que "no es serio decir a estas alturas que el contrato de Navantia se ha perdido por la relajación del Gobierno". "Decirlo con esa ligereza me parece un desahogo" del PP, ha añadido Jiménez Barrios, que ha apuntado que "no es menos cierto que acaba de llegar una nueva dirección a la SEPI y ya el PP está pidiendo responsabilidades".