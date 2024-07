Junta lamenta no poder abrir ya el centro de salud de El Gastor (Cádiz) por deficiencias que "ocultó" el Ayuntamiento

CÁDIZ, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha lamentado no poder abrir ya el centro de salud de el municipio de El Gastor (Cádiz) porque el Ayuntamiento ha ocultado que no existía la infraestructura que permitiera contar con línea de teléfono e Internet. En este sentido, ha señalado que Salud se encuentra actualmente trabajando para subsanar las deficiencias que sus técnicos han encontrado en esta infraestructura cedida por la Diputación de Cádiz al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pasado abril.

En una nota, ha explicado que la intención de la Junta de Andalucía era poner a disposición de esta población serrana las nuevas instalaciones sanitarias en el menor tiempo posible, "pero algunas de las deficiencias encontradas lo impiden, principalmente la imposibilidad de que llegue la línea a esta ubicación, lo que impide al centro de salud contar con teléfono e Internet, claves para su puesta en marcha".

En este sentido, ha asegutado que "de este contratiempo, el SAS ha tenido conocimiento cuando ha recepcionado la infraestructura, lo que ha impedido su dotación y apertura hasta el momento".

Así, ha lamentado que no se hubiera comunicado la ausencia de línea, "cuestión que el propio Ayuntamiento debía conocer porque, además, afecta a otras zonas del municipio". Según la Junta, "personal municipal ha reconocido expresamente al SAS que las canalizaciones a nivel de calle no se encuentran realizadas y que la arqueta que debía ser de entrada de datos al centro de salud se encuentra obstruida, porque hace unos meses realizaron obras para el servicio de luz y agua y partieron las tuberías de entrada de datos y no la repararon".

La Junta ha afirmado que el Gobierno andaluz "sólo puede reiterar su compromiso con la sanidad de El Gastor, así como con su ciudadanía, pero cuestiones ajenas a su voluntad, y que se está trabajando por solucionar desde el primer momento en que se ha tenido conocimiento, son las que impiden por el momento abrir esta importante infraestructura de Atención Primaria".

LA DEHESILLA EN SANLÚCAR

Igualmente, la Junta ha indicado que hay un "problema similar" en el centro de salud de La Dehesilla en Sanlúcar de Barrameda, fruto del mismo convenio que el de El Gastor. Así, ha criticado que dirigentes del PSOE reclamen ahora su apertura "cuando es una infraestructura por la que no se preocuparon en sus años gobernando, tanto en la Junta de Andalucía como en la Diputación".

Así, ha explicado que este centro de salud, fruto de un convenio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la Diputación de 2009, "cuando el PSOE gobernaba la Institución provincial, la Junta y el Ayuntamiento de Sanlúcar, está ya acabado, gracias a la actual Administración autonómica". La Consejería de Salud y Consumo liquidó su aportación económica en 2022 y el SAS cuenta con el equipamiento necesario para poner en marcha cuanto antes la infraestructura, una vez que la recepcione, ya que aún no pertenece a su red de centros, ha indicado.

Asimismo, ha explicado que el problema que se ha encontrado el actual equipo de gobierno de la Diputación, y por el que aún el SAS no ha podido recepcionar La Dehesilla, es que "antes de las elecciones municipales, el anterior gobierno del PSOE no efectuó el pago a Endesa de la liquidación necesaria para la legalización de la instalación eléctrica, por lo que el actual equipo de la Institución provincial ha tenido que hacer frente al pago (24.413,72 euros), teniendo incluso que acometer una modificación presupuestaria".

La Junta ha explicado que el pago se efectuó el pasado enero, momento en el que Endesa ha comenzado a trabajar en el transformador necesario "que el PSOE dejó pendiente de tramitar y abonar".