Landaluce reclama una línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla "más moderna, digna y cómoda"

CÁDIZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (CÁDIZ), José Ignacio Landaluce, ha reivindicado, en el 130 aniversario de la inauguración de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, la necesidad de "unas infraestructuras ferroviarias modernas, rápidas, seguras, electrificadas y sostenibles para Algeciras, el Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda; locomotoras y vagones más cómodos y dignos, y un mejor servicio a nuestros ciudadanos".

Así, el primer edil ha puesto de relieve la urgencia y necesidad de que se dé una solución real a esta problemática, que lastra el desarrollo de "Algeciras, la décima ciudad de Andalucía en importancia, y de la comarca del Campo de Gibraltar, en la que viven más de 300.000 personas, que se encuentran enclavadas en una zona estratégica a todos los niveles, que cuentan con el primer puerto de España y el segundo polo químico e industrial de todo el país", además de constituir un grave perjuicio para las poblaciones que jalonan el trazado en la Serranía de Ronda "algo tan esencial y cotidiano como tomar el tren para desplazarse a estudiar o recibir asistencia médica a otras localidades de mayor tamaño, han tenido que dejar de hacerlo, por no existir ya esa posibilidad".

El regidor algecireño ha recordado en un comunicado que "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, sino que sólo estamos pidiendo lo que en justicia nos corresponde, pues esta problemática, no sólo condiciona nuestro presente, sino que también hipoteca nuestro futuro, pues no solo afecta a nuestra economía, comercio e industria, sino también a nuestro desarrollo turístico".

Para finalizar, Landaluce ha asegurado que "continuaremos luchando por nuestro tren y reivindicando todo aquello que nos permita seguir creciendo y dar a nuestros vecinos la mejor calidad de vida posible, pues si pienso en el futuro que quiero para Algeciras, imagino una Algeciras capital, que cuente con unas infraestructuras a la altura de sus potencialidades".