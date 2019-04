Marlaska: "No entiendo cómo los gaditanos han podido aguantar que el PP les haya dado la espalda siete años"

Publicado 15/04/2019 15:05:15 CET

CÁDIZ, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no entiende "cómo los gaditanos han podido aguantar que se le ha dado la espalda" durante los siete años de gobierno del PP.

En declaraciones a los periodistas, Marlaska ha afirmado que lleva "unos días" por la provincia reuniéndose con diferentes sectores para que le trasladen "sus preocupaciones", porque aunque tenía los datos, estos "no tiene vida, la vida a los datos te lo dan las personas que te lo trasladan".

Así, ha afirmado que "Cádiz durante estos años de gobierno del PP ha estado olvidada, parece como que no le gustaba al Gobierno central del PP" y ha puesto como ejemplo las "infraestructuras o el corredor ferroviario, que no tenía dotación económica alguna". "Mal se pueden impulsar los puertos si no están dotando de una logística relevante",ha añadido.

Igualmente, ha criticado la gestión del PP en los astilleros, "un elemento importante, que también estaban abandonados". "Recientemente se ha podido formar un plan estratégico de cuatra años con planes diversos, con objetivos concretos, mirando siempre en el futuro", ha señalado.

Marlaska también ha criticado el "olvido" del PP en "los fondos para la reindustrialización", así como con el sector de la pesca, "que no tenían ni preparada las ayudas tras el cumplirse el acuerdo con Marruecos".

Asimismo, ha manifestado que el PSOE y el Gobierno "sabe que hay que fortalecer el tejido empresarial y reordenar los suelos productivos y relanzar las zonas francas". "En eso estamos y llevamos los diez meses que estamos fijando el rumbo económico", ha asegurado Marlaska, que se ha comprometido a que "se complete de una forma decisiva la ITI, 900 millones del Gobierno central, porque son los que determinan la evolución y desarrollo económico y social de la zona".

Finalmente, ha señalado que "para el PSOE la concertación social es un elemento clave en toda la política". "No entendemos una política económica y social sin los agentes sociales y económicos", ha concluido tras haberse reunido con empresarios y sindicatos de la provincia de Cádiz.