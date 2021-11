Maroto espera que la nueva reunión sobre el convenio del metal de Cádiz "dé certezas para que muy pronto" haya acuerdo

BAEZA (JAÉN), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho esperar que la reunión convocada este lunes en Sevilla entre patronal y sindicatos para buscar la finalización de la huelga del metal en Cádiz "dé esas certezas para que muy pronto se pueda anunciar este importante convenio".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre el citado conflicto laboral en Baeza (Jaén), donde, en primer lugar, ha querido "lamentar la muerte que se ha producido esta mañana", en alusión al motorista fallecido en el acceso norte al puerto de Algeciras (Cádiz) tras colisionar contra un camión que se encontraba parado supuestamente como consecuencia del colapso de tráfico producida por la huelga del metal.

"Eso, si cabe, nos obliga más a trabajar en una solución negociada", ha considerado Maroto, quien ha añadido que el Gobierno está "tratando de favorecer la confianza entre la patronal y los sindicatos" para que puedan "sentarse" y "llegar a ese acuerdo" sobre el convenio colectivo.

Al respecto, ha explicado que este domingo tuvo "contacto con todos los interlocutores en esa mesa" y se consiguió "desbloquear una reunión para que se pueda celebrar esta tarde en el Consejo Andaluz de Relacione Laborales", que está mediando. Un encuentro "muy importante" para que "haya diálogo" y acercar posturas, según la ministra, quien ha expresado su respeto al "derecho" de movilización de los trabajadores y de la sociedad en general, aunque subrayando que "los movimientos violentos no tienen cabida

"Esperemos que (la reunión) nos dé esas certezas para que muy pronto se pueda anunciar este importante convenio que garantiza la subida salarial, que va a garantizar también carga de trabajo. Y en eso trabaja también el Ministerio", ha dicho. Como ejemplo, ha señalado que se logrado en Turquía "que el segundo submarino que se está fabricando por parte de Navantia se pueda ya concretar" ya las "buenas perspectivas" que hay con respecto a "una unión muy importante, Navantia y Sami", en Riad.

MESA CON LA JUNTA

En este sentido, ha anunciado que "en próximas semanas" habrá "una mesa con la Junta de Andalucía para que se puedan concretar proyectos, tanto en el sector naval como en el aeronáutico, que también sufre en la Bahía de Cádiz, como consecuencia del desplazamiento de trabajadores de Puerto Real al CBC".

Se trata de "definir una hoja de ruta que dé proyectos de futuro a la Bahía de Cádiz, que requiere de certezas, además de conseguir, esperemos que muy pronto, ese convenio". "Pueden contar con el Ministerio y con el resto ministerios competentes para garantizar el futuro de una Bahía que claramente reclama que tengamos en cuenta sus dificultades. Pero que también quiero trasladar que vemos grandes oportunidades de desarrollo de proyectos y en eso vamos a trabajar en los próximos meses", ha incidido.

Cuestionada por una posible intervención de su departamento de seguir sin acuerdo en el convenio del metal, Maroto ha precisado que no tiene competencias en materia laboral y "la competente en empleo" es la Junta de Andalucía, "la que tiene que poner a su equipo de trabajo en generar esas condiciones".

Al respecto, ha recalcado que "todo lo que se pueda ayudar desde el Gobierno", se está "poniendo a disposición del conjunto de agentes", con una "preocupación" que se refleja en lograr "la reunión de hoy, que ayer costó mucho que finalmente se pudiera hacer".

"A mí no me compete la política laboral, pero sí la industrial. Y yo sí me puedo comprometer a que nos vamos a reunir con la Junta de Andalucía y el resto de interlocutores", ha afirmado. Es, a su juicio, "la responsabilidad de un Gobierno que vela por reforzar las capacidades industriales" y que, junto con la Administración andaluza, se ha "iniciado un diálogo para que se pueda concretar estas inversiones" en proyectos, "sobre todo en el ámbito aeroespacial, aeronáutico y naval".