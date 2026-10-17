La Mesa del Absentismo Escolar propone la elaboración de una nueva Ordenanza Municipal

Primera reunión de la Mesa Municipal de Absentismo Escolar de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Municipal de Absentismo Escolar de Cádiz ha mantenido esta semana su primera reunión con el inicio del curso lectivo 2026-2027. Esta comisión está presidida por el teniente de alcalde de Asuntos Sociales, Pablo Otero; y forman parte de la misma el concejal de Educacion, José Manuel Verdulla; técnicos municipales, la Policía Nacional, la Policía Local y diversas asociaciones que trabajan con menores, en la que se ha decidido iniciar los trabajos para crear una nueva Ordenanza de Absentismo Escolar.

En contexto, la actual Ordenanza de Absentismo Escolar procede de la última década del pasado siglo XX, según ha precisado el Consistorio gaditano en una nota. Los miembros de la mesa coincidieron en que es necesario proceder a realizar una nueva "para que tengamos una mejor herramienta que venga a dar respuesta a las nuevas realidades que se producen en la sociedad".

Asimismo, la elaboración de la ordenanza tendrá ahora un proceso previo que debe derivar en un nuevo texto que será el resultado de un diálogo con todos los miembros de la mesa.

En la sesión celebrada esta semana, también se procedió a aprobar el programa de Absentismo Escolar para el curso 2026-2027. En este caso, también se puso de manifiesto que se mantienen abiertos del año anterior 21 casos, que se abordan "no sólo haciendo un gran trabajo con los menores, sino también con las familias".

En suma, uno de los aspectos que se puso de manifiesto también, es que hay que seguir incidiendo en el trabajo preventivo con los menores y las familias en las edades tempranas "para evitar casos que se puedan dar en el futuro", tal y como ha señalado Pablo Otero.