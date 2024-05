Montserrat sitúa las europeas como "gran oportunidad" contra un "Sánchez insaciable" y "la infame Ley de amnistía"

CÁDIZ, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas y actual portavoz del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha situado este lunes la cita electoral del próximo 9 de junio como "una gran oportunidad" para un propósito que sería para cercar electoralmente a un "Sánchez insaciable para mantener su poder", así como para dar "un basta a una infame Ley de amnistía".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, junto al presidente provincial del PP y alcalde de la ciudad, Bruno García, ha respondido así a la pregunta de las sensaciones que quedan el día después de la concentración que impulsó su partido este domingo en Madrid, convocada a cuatro días de que este jueves el Congreso de los Diputados apruebe la Proposición de Ley Orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conocida como la Ley de Amnistía.

"La legislatura ha colapsado", ha proclamado la candidata a la reelección como eurodiputada, quien ha planteado que "a Sánchez sólo le quedan cortinas de humo para tapar que no tiene apoyos", de lo que ha puesto como ejemplo que "no saca ninguna ley" más allá de "la infame Ley de amnistía" y de que "es incapaz de presentar presupuestos", por lo que el Gobierno se ve abocado a "retirar las leyes porque sus propios socios no le aprobarían".

"Sánchez tiene que asumir de una vez que su tiempo se ha terminado", ha espetado Dolors Montserrat, quien ha reclamado la convocatoria de elecciones para evitar "arrastrar a toda España por su agonizante ansia de poder".

"Hoy desde Cádiz, cuna de la libertad y de la constitución, le pido a todos los españoles, a los gaditanos, a los andaluces que el 9 de junio aglutinen el voto en el Partido Popular", ha demandado, antes de invocar que "el 9 de junio está en las manos de todos los españoles el destino de España".

Montserrat ha calificado de "gran noticia" el evento impulsado por su partido en Madrid por haber sido una "gran manifestación pacífica" que sirvió para "decir basta ya" a un Gobierno que ha retratado "entregando la igualdad de todos los españoles a un prófugo de la justicia por siete votos", hecho que ha situado como una patada adelante "para seguir agonizando en el poder".

Con la premisa de que "los independentistas son insaciables" y que por ello "no van a parar hasta conseguir la independencia", ha justificado un acto contra que "se entregue nuestra dignidad a un prófugo de la justicia y se le entreguen las llaves de la Moncloa".

Además de la movilización en Madrid, la cabeza de lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo ha situado esta cita como el momento propicio para que "los españoles salgamos a votar" y con este ejercicio sea un acto a favor de "la Constitución, la libertad, la igualdad, la convivencia", y contrarrestar también "un gobierno de espaldas a los españoles".

Montserrat ha negado que el PP sea "un partido personalista", por lo que con esa perspectiva ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "habló en nombre de los españoles constitucionalistas" y reivindicar entonces que las siglas de su partido es "la fuerza mayoritaria en Europa", idea a la que ha añadido la consideración de que "representamos al Partido Europeísta porque los padres fundadores salieron de nuestro Partido Popular".