Navantia bota en San Fernando (Cádiz) la séptima corbeta para Arabia Saudí

Navantia en San Fernando (Cádiz) - NAVANTIA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Navantia ha botado este domingo la séptima corbeta construida para la Marina Real de Arabia Saudí en los astilleros de Bahía de Cádiz. El buque, que llevará el nombre "Neom", es el segundo de la serie contratada en 2025, tras las cinco unidades construidas entre 2019 y 2024.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el acto ha sido presidido por el Comandante de la Marina Real de Arabia Saudí, Vicealmirante Mohammed Bin Abdulrahman Al-Ghuraybi y por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y ha contado también con la presencia de Su Alteza Real la princesa Haifa bint Abdulaziz Al Muqrin, embajadora del Reino de Arabia Saudí en España.

En el inicio del evento, se ha procedido al rezo de unos versos del Corán y, seguidamente a los discursos.

El Vicealmirante Mohammed Bin Abdulrahman Al-Ghuraybi ha destacado que el buque llevará el nombre de uno de los proyectos emblemáticos de la Visión Saudí 2030 y "que refleja la ambición de todo un Reino".

"Desde las costas de España hasta las costas de Arabia Saudí, HMS Neom será un símbolo perdurable de lo que nuestros dos Reinos pueden construir juntos", ha afirmado, en una intervención en la que ha expresado su reconocimiento al equipo de Navantia y a su presidente.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha destacado la profesionalidad y el esfuerzo de la plantilla y de la industria colaboradora para ejecutar "un programa con requisitos y plazos exigentes".

"Este buque, que pronto estará al servicio de nuestro cliente, es una nueva demostración de la capacidad de este astillero". Ha agradecido además a la Marina Real saudí la confianza depositada en Navantia, que es "el mejor de los reconocimientos a nuestro esfuerzo y excelencia".

El director del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, ha extendido su "reconocimiento para todas nuestras familias, porque su sacrificio, su comprensión y su cariño también forman parte de cada buque que entregamos y de cada éxito que alcanzamos".

La construcción de esta segunda serie de tres corbetas está siendo realizada entre las instalaciones de San Fernando y Puerto Real, con entregas previstas hasta 2029. Navantia será la responsable de la entrega de la primera unidad, y enviará a Arabia Saudí la segunda y tercera, para la instalación, integración y pruebas del sistema de combate, tal y como ha sucedido con la cuarta y quinta unidad del contrato anterior.

El contrato incluye el suministro de un paquete de apoyo logístico integrado y la formación de las tripulaciones, junto con un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota, donde Navantia ofrecerá servicios de apoyo.