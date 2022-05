Olona (Vox) ve "insultante" plantear baja laboral por regla dolorosa y pide "no dar más facilidades para abortar"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Macarena Olona, se ha pronunciado este viernes sobre las novedades que podría incorporar el borrador de la nueva ley del aborto, entre ellas, conceder bajas laborales por padecer una regla dolorosa, para indicar que "como mujer me parece hasta insultante", hecho que ha contrapuesto a las personas que "padecen enfermedades dolorosísimas" y no tienen esa posibilidad, mientras que ha reclamado que "no se den más facilidades para abortar que para formar una familia".

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), Olona, quien ha recordado que esa baja laboral "por supuesto que la pagan los empresarios", se ha remitido a la situación de las pacientes de cáncer para remarcar que "me he reunido con personas afectadas por esta grave enfermedad y me han explicado que es imposible un tratamiento y hacerlo compatible con las obligaciones laborales", para colegir entonces de su razonamiento que "no me hablen de un permiso por dolor de regla" e ironizar sobre el hecho de que "vamos a tener que poner en el currículum cuánto me duele la regla".

Con el referente de que "se ha llegado a decir que Vox es el partido que quiere tener a las mujeres en la cocina" y remachar que "yo solo digo que queremos dar a las mujeres libertad para elegir", Olona ha advertido sobre el aborto que "sin jóvenes no hay futuro ni esperanza" para lamentar la ausencia de ayudas para fomentar la natalidad.

"Queremos que las mujeres no se vean obligadas a tener que acudir a técnicas de reproducción asistida si quieren ser madres", ha esgrimido la candidata de Vox a las elecciones andaluzas, quien ha apuntado el hecho de que "todavía pasa que si una mujer se queda embarazada tenga miedo de ser despedida" para apuntar entonces que la pretensión de su partido es que "para un empresario tener a una mujer embarazada sea una lotería premiada", por lo que ha pedido "contratar mujeres con descendencia o que se quede embarazada estando en plantilla".

La conclusión que ha esbozado la candidata de Vox en las elecciones andaluzas es que el Gobierno pretende con la reforma del aborto "es un debate que ponen en la mesa para que no se hable de otra cosa", para aludir seguidamente a que "la izquierda quiere que hablemos de la regla para que no hablemos del precio de la gasolina a dos euros el litro, del incremento de la cesta de la compra", y mencionar entonces la polémica de su empadronamiento en Salobreña (Granada) para poder afrontar la candidatura autonómica que "por eso hoy la Ser nos despierta con el gran titular del día: Macarena Olona está empadronada en Graná".

Olona se ha reafirmado en el mensaje de contenido electoral que intercaló el miércoles en el Congreso de los Diputados durante una interpelación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la familia como centro de todas las políticas públicas para trasladar a los medios la pregunta retórica si "se ha escuchado esto antes de la llegada de Vox, que la familia tiene que ser el centro de todas las políticas públicas" y argumentar entonces que "la sociedad actual nos aboca a una profunda soledad", que ha concretado en el caso de las mujeres de 50 y 60 años que "se encuentran en la soledad de su sofá y con el eco de las paredes vacías", antes de proclamar que "las han estafado porque la felicidad no era eso, no es llegar sola y borracha a casa".

Olona, en mensaje electoral, ha demandado que "seamos ambiciosos porque el cambio real lo estamos rozando con los dedos de la mano".