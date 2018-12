Ortiz (PP): "En Cádiz hay sensación de división y desde el Ayuntamiento no se para de fomentar"

Publicado 23/12/2018 10:56:33 CET

CÁDIZ, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, ha afirmado que "en la ciudad desde hace tres años y medio hay un problema que no existía antes, que es la sensación de división y que desde el Ayuntamiento no se para de fomentar".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortiz ha manifestado que "la obsesión del actual alcalde y de su partido de realizar a diario gestos y acciones solo para sus votantes, que evidentemente no son siquiera mayoritarios en la ciudad, y remarcar constantemente que lo hacen para 'mi gente', como le gusta decir, es algo que jamás se había visto en la ciudad".

En este sentido, ha señalado que como candidato ofrece "recuperar la ilusión por una ciudad unida en un proyecto común que no separe en bandos a los gaditanos". "No entiendo eso que dice el alcalde de los míos y los de enfrente, ese empeño suyo en reñir en cada pleno a los gaditanos que votaron durante 20 años de manera mayoritaria al PP", ha afirmado Ortiz, que ha añadido que "es como si gobernara en contra de la mayoría de los gaditanos que no le confiaron su voto".

El candidato del PP ha explicado que ese proyecto de recuperar un proyecto de ciudad "se basa, por supuesto, en una gestión que ya se demostró eficaz y que dio un resultado de transformación y mejora de Cádiz que nadie, ni siquiera los que ahora gobiernan, son capaces de negar".

"Recuperar el pulso en la gestión de la vivienda pública con ese ritmo de 100 pisos de promoción pública construidos de media en los años en los que gobernábamos, recuperar el liderazgo en la Bahía en materia de promoción turística y comercial, que no seamos noticia siempre por cualquier extravagancia o por terminar el alumbrado de navidad a tres días Noche Buena", son algunos de los puntos señalados por Ortiz.