Ortiz (PP) cree que el PSOE toma a los gaditanos por “tontos” con el desdoble de la carretera Arcos-Antequera en Cádiz

Publicado 11/11/2018 13:17:06 CET

BORNOS (CÁDIZ), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento de Andalucía, José Ortiz, ha asegurado este domingo que el PSOE "maltrata" a la comarca de la Sierra de Cádiz en materia de sanidad e infraestructuras. "Tengo 35 años y llevo 20 escuchando el desdoble de la carretera Arcos (Cádiz)-Antequera (Málaga); yo creo que consideran que somos tontos de verdad", ha sentenciado.

El popular se ha mostrado así muy crítico con las inversiones realizadas por la Junta de Andalucía en la comarca de la Sierra en un acto en Bornos (Cádiz) con simpatizantes y afiliados del PP, durante el que se ha mostrado confiado de conseguir el apoyo de los habitantes de la zona para "que la comarca sea protagonista del cambio (político)".

Ortiz, que ha estado acompañado, entre otros cargos del PP, por la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha explicado que la ampliación de la carretera A-384 entre Arcos de la Frontera y Antequera "sería fundamental", no solo para "vertebrar la provincia", sino para conectar la sierra con la A-92, lo que "vendría muy bien en términos de desarrollo industrial, turístico y socioeconómico".

Tras explicar la importancia de esta medida, el popular se ha enojado al recordar que la Junta lleva varios años hablando de ella. "20 años prometiendo una carretera ya está bien, como 20 años prometiendo habitaciones individuales en los hospitales y tampoco lo han hecho, o las promesas de empleo, y somos de las provincias que más alta tasa de desempleo tenemos, ¿por qué nos tenemos que conformar?", se ha cuestionado Ortiz, quien ha añadido que el PP va a hacer campaña electoral para decirle a los vecinos que "hay otra forma de gobernar".

El candidato al Parlamento también ha abordado la situación de la comarca en el ámbito de la sanidad y ha afirmado en este punto que "si hay comarca que esté deprimida y maltratada por la Junta es la sierra de Cádiz".

Así, ha apoyado su razonamiento en el hecho de que la zona está sin helicóptero del 061 seis meses al año, algo que "está siendo permitido por la Junta que gobierna Susana Díaz", junto a otros problemas, como que "faltan pediatras y servicios de urgencia". "En cambio, tenemos que ver cómo Pedro Sánchez tiene un helicóptero para trasladarlo a conciertos en Castellón", ha censurado el popular.

Ortiz se ha quejado de que "ya está bien 40 años de Gobierno socialista" que "no ha aportado soluciones" y no ha puesto a la provincia donde tendría que estar, por lo que ha expresado que los gaditanos no se van a "conformar con ser los últimos".

El popular ha hecho así un llamamiento a los votantes porque el resultado de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, además de servir para "poner fin a la etapa del gobierno socialista en la Junta, que ya ha mostrado su cansancio de ideas", ha asegurado que "tiene que ser la primera llamada de atención, el primer símbolo de la derrota del PSOE a nivel nacional".