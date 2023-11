El pescador de La Línea (Cádiz) denunciado por Gibraltar no irá al juicio fijado el viernes en el Peñón

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jonathan Sánchez, el pescador de La Línea de la Concepción (Cádiz) denunciado por las autoridades de Gibraltar por faenar en aguas del Estrecho, ha comunicado que no se presentará al juicio que tiene pendiente para este viernes 1 de diciembre ante la justicia del Peñón tras las recomendaciones dadas por la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España.

En base a ello, el pescador gaditano ha confirmado a Europa Press que no comparecerá en el juicio ya que el Gobierno considera que las aguas en conflicto "son españolas" y por lo tanto "no existen motivos para que un particular atienda a una citación de una autoridad extrajera".

Además, ha indicado que el Gobierno de España "sigue realizando gestiones diplomáticas" para poder resolver un problema que se volvió más intenso este verano, cuando agentes de Medio Ambiente iniciaron "un acoso" contra su persona por faenar en aguas que Gibraltar se atribuye como suyas pero que el Gobierno de España ha manifestado en diferentes ocasiones que son territoriales españolas.

No obstante, este armador de la embarcación 'Mi Daniela' ha mostrado su preocupación por lo que pueda sucederle al no responder a la citación del Peñón y ante una posible orden de búsqueda y captura. Sobre esto ha esperado contar con "el respaldo" del Gobierno de España para que su situación se resuelva favorablemente y volver a faenar sin preocupaciones. Mientras llega la calma, ha optado por trabajar durante unos días en caladeros de Sotogrande, alejado de las aguas en las que ha vivido jornadas de "hostigamiento" por parte de las autoridades gibraltareñas.

Cabe recordar que Jonathan Sánchez evidenció los primeros conflictos con el Peñón en agosto de este año 2023, llegando a ser denunciado por distintos delitos. Ya en octubre, mientras pescaba de madrugada, una patrullera gibraltareña abordó su embarcación para entregar en mano una notificación del juzgado por varios cargos relativos al uso de redes para la captura de "animales salvajes", la obstrucción de un funcionario público y la pesca de una especie en peligro de extinción.

Además, un mes después de que comenzaran los primeros altercados se sucedieron numerosos comunicados y declaraciones de políticos como el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, o el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el que se pedía el cese de este hostigamiento, aunque ya entonces el mismo pescador denunciaba que no se habían puesto en contacto con él para ofrecerle su apoyo.

En estos momentos, Reino Unido y España se encuentran inmersos las negociaciones para el acuerdo con la UE sobre Gibraltar. A este respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguraba este martes que el acuerdo político está "prácticamente cerrado", admitiendo que quedan "flecos" como el uso conjunto del aeropuerto, entre otros que ha evitado enumerar por "discreción diplomática", ya que los intercambios entre Londres y Madrid corresponderá ahora a los equipos técnicos.