Pescadores de Barbate ven positivo un posible adelanto de la captura de la sardina en el Golfo de Cádiz

BARBATE (CÁDIZ), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores que operan desde el Puerto de Barbate (Cádiz) han considerado "bastante positivo" el anuncio de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, de apoyar la petición del sector pesquero para adelantar el período de captura de sardina en el Golfo de Cádiz al mes de marzo, a fin de contar con más días para la captura de esta especie.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (Abempe), Tomás Pacheco, ha explicado que han tenido "problemas" para el consumo de la cuota de sardinas en las fechas que las administraciones permiten su captura, por lo que se ha mostrado satisfecho por el apoyo de la Junta de Andalucía a la petición trasladada por el sector.

"El pecado común sabemos tiene cola y y se mueve y unas veces está aquí y otras está allí. Llevamos varios años que no encontramos con la problemática de que cuando salimos no hay sardinas", ha advertido Pacheco. En ese sentido, ha expuesto que la administración ha adelantado en años anteriores la pesca de este especimen a los meses de abril y mayo, "pero cuando salimos en febrero o marzo siempre ha habido cantidades extraordinarias de sardinas pero no hemos podido capturalas", ha lamentado.

Por eso, para el presidente de esta asociación barbateña, la posibilidad de que se pueda permitir el adelanto de la pesca de la sardina al mes de marzo es una buena noticia para los pescadores que faenan en el Golfo de Cádiz. En esa línea, Pacheco se ha mostrado confiado de que la petición del sector salga adelante por las administraciones competentes al contar con el apoyo de la Junta de Andalucía. "No creo que haya mucho impedimento a la hora de acceder a la petición", ha aseverado.

Cabe recordar que la consejera del ramo anunció este pasado miércoles que se había hecho traslado al Ministerio de la reclamación que están realizando los presidentes de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), pescadores y armadores de Andalucía dedicados a la captura de esta especie, a fin de que se pueda atender esta "justa petición".