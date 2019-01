Picardo dice que no tiene que haber problemas en la frontera el día después de salir por el Brexit

Publicado 22/01/2019 20:24:49 CET

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" por el Brexit y ha señalado que "el día después" de salir de la Unión Europea, "no quiere decir que tenga que haber problemas en la frontera por el tráfico de personas o mercancías".

"Podemos seguir todavía siendo tan próximos y trabajando comúnmente en el bien común en esta zona, que creo que es lo que intenta reflejar el gobierno del Reino Unido a la futura relación que tiene que puede tener con la Unión Europea (UE)", ha añadido en este sentido.

Para Picardo, "la realidad del Brexit, que no fue la opción que escogió el pueblo gibraltareño, no tiene que ser una realidad donde los pueblos se tienen que enfrentar". Así, ha añadido que "fue una decisión del pueblo británico de salir de la Unión Europea y apostar por una relación económica diferente, pero no nula".

En cuanto al memorandum de entendimiento respecto a Gibraltar, Picardo ha manifestado que "la posición del Gobierno de Gibraltar es clara y es como la posición del gobierno del Reino Unido, un poco diferente a la de España, aunque estamos diciendo lo mismo pero de diferente manera".

En este sentido, ha explicado que "Reino Unido, España y Gibraltar quieren mantener esos acuerdos porque pensamos que son buenos, que son la base sobre la cual podemos asegurar que mantenemos el espíritu de esos acuerdos y que el día después del Brexit seguimos con una relación tan positivo como la de hoy".