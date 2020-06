Las playas de Sanlúcar (Cádiz) se dividirán en 31 sectores y acogerán un aforo de 73.000 personas

SANLÚCAR (CÁDIZ), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plan de playas elaborado por el Ayuntamiento de Sanlúcar (Cádiz) ha recogido una división del litoral para el baño en 31 sectores desde La Jara hasta Bonanza, que se podrán disfrutar por alrededor de 73.000 personas a la vez. Así lo ha explicado el alcalde, Víctor Mora, una vez ultimado dicho plan, de acuerdo al criterio de Sanidad del uso de la zona mareal y de poder contar con el apoyo del Plan Playa Segura, que permitirá la incorporación de 52 personas para vigilancia.

En un comunicado, el alcalde ha explicado que con la presencia de Policía Local, Protección civil, socorristas y ese refuerzo "se va a tener prácticamente los mismos accesos a la playa que todos los años" a partir del 15 de junio, cuando se dé por iniciada la temporada de baños. Asimismo, Mora ha señalado que el plan municipal refuerza los servicios de limpieza, y ha recordado que no habrá duchas ni lavapiés y que los servicios se desinfectarán tres veces al día.

En relación al horario de permanencia y baño en la playa, ha subrayado que dado el buen comportamiento de los bañistas hasta el momento, que en la actualidad desalojan la playa poco antes de las 19,00 horas para que se puedan desarrollar las tareas diarias de limpieza, a partir del día 15 de junio se va a ampliar el horario de estancia una hora más por la mañana y otra más por la tarde, es decir, de 11,00 a 20,00 horas.

El Ayuntamiento también va a disponer con el plan Playa Segura de nuevo material, en concreto de un vehículo cuatro por cuatro, dos quads, una zodiac y trescientos metros de pasarelas, "que se espera que lleguen cuanto antes para mayor seguridad". "Vamos a comenzar una temporada de playas con todas las garantías y espero que disfrutemos", ha resaltado el regidor sanluqueño.

En otro orden de cosas, el alcalde ha recordado que ya se puede visitar a los usuarios de la residencia de mayores Nuestra Señora de la Caridad, donde no se ha producido ningún caso de coronavirus. "Había ganas de visitar a los abuelos y desde el sábado, con cita previa, ya han ido 23 familias", ha señalado.

Con horario restringido y con un protocolo muy estricto, porque los mayores son muy vulnerables, un familiar puede visitar al mayor durante 15 minutos detrás de una mampara. Se toman todas las precauciones y los mayores no pueden salir a pasear fuera del centro, "todo se hace con prudencia, cuidado y seguridad, pero es importante que vuelvan a tener contacto con sus familias", ha aseverado Víctor Mora.

Por otro lado, el alcalde también ha valorado la aprobación por parte del Gobierno de España del ingreso mínimo vital como "una de las principales medidas que se han llevado a cabo, no asolo ahora, sino históricamente". "Es algo que Europa recomendaba, son muchos países los que lo tienen y viene a dignificar a muchas familias en momentos difíciles", ha manifestado.

Sin embargo, Mora ha mostrado su sorpresa por muchas de las críticas que están recibiendo. "La gente quiere trabajar pero no todo el mundo tiene oportunidad. No a todas las edades se consigue trabajo, y no todas las familias tienen una renta mínima", ha recalcado.

En este sentido, ha apuntado que "los mismos que la critican no ven mal que se les de alimento o que haya colas en la calle para pedir comida", y ha añadido que "si eso lo ven bien, no se entiende cómo no ven que puedan tener unos ingresos para poder vivir y comer".

"Yo esperaba más sentido de la solidaridad tras lo que estamos pasando, y aunque somos más los que estamos en ese carro, los que siguen en la caverna no han salido ni con esta situación", ha destacado, subrayando que "si se quiere estar a la altura de los países europeos, qué mejor que evitando que nadie se quede en el camino".