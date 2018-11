Podemos pide el cese de la "privatización" del servicio de mantenimiento de los hospitales de la provincia de Cádiz

Publicado 09/11/2018 16:04:44 CET

El coordinador provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, junto con el diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado han pedido este viernes a la Junta de Andalucía que "paralice la privatización paulatina del servicio de mantenimiento de los hospitales y el rescate de todos los servicios públicos de la sanidad".

En un comunicado, García ha explicado que "hoy hemos mantenido una reunión en Jerez con los trabajadores del servicio de mantenimiento público de los hospitales para hacer un seguimiento de este conflicto que venimos apoyando desde hace meses, presentando en el Parlamento andaluz varias propuestas que han sido bloqueadas por el PSOE, PP y Ciudadanos".

El también candidato de Adelante Andalucía para las elecciones al Parlamento andaluz ha asegurado que "la idea de la Consejería de Salud es una paulatina privatización del servicio de mantenimiento de hospitales, y para ello provocan que el servicio no funcione bien, no dignificando las condiciones laborales de los trabajadores, bien no proporcionando herramientas o no dando recambio de piezas", tal como han trasladado los propios trabajadores.

Al respecto, Luis Vinelli, pintor del Hospital Punta de Europa y portavoz de los trabajadores, explicó que en el nuevo hospital de La Línea, "nos encontramos por ejemplo que el servicio de mantenimiento no tenía un taller donde realizar sus funciones", o que "la plantilla es muy reducida, cuando en el antiguo hospital había más trabajadores a pesar de que era más pequeño".

En este sentido, García ha reclamado un aumento de la inversión pública con un suelo mínimo del siete por ciento del PIB, porque "no puede ser que Andalucía sea la comunidad autónoma que menos dinero destina a sanidad de toda España", y "la paralización de todas estas privatizaciones de servicios y el rescate de los mismos servirá para mejorar las condiciones laborales y mejorar el servicio a los usuarios".

"Para que un hospital funcione tiene que estar limpio, bien mantenido, tiene que funcionar su fontanería, su iluminación y es imprescindible cuidar de estos trabajadores, que sea un servicio público, de calidad, y con una bolsa de trabajo transparente que es lo que vienen reclamando los trabajadores", ha incidido el coordinador provincial.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Delgado se ha comprometido a llevar este caso a la mesa de desprivatización que se ha puesto en marcha en el Ministerio de Sanidad, a instancias de Unidos Podemos, para que se valore el caso de estos trabajadores.