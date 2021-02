La Policía Local de La Línea (Cádiz) ha impuesto más de 8.000 denuncias por incumplimientos desde marzo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha destacado el trabajo realizado por la Policía Local para el control de las medidas impuestas con motivo de la pandemia, con una labor que ha calificado de "incansable". Así, ha señalado que desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero los agentes han impuesto 8.704 denuncias por incumplimientos.

En una nota, ha indicado que entre esos incumplimientos se encuentran no llevar mascarilla obligatoria, no respetar la norma dentro de los vehículos, encontrarse en la vía pública durante el toque de queda sin causa justificada o no respetar la distancia de seguridad.

El alcalde ha agradecido esta labor del área de Seguridad Ciudadana y ha solicitado a la población no bajar la guardia para que la evolución de pandemia siga estabilizándose en la ciudad hasta el mínimo posible.

Los datos de la Consejería de Salud y Familias muestran este miércoles un nuevo descenso en La Línea de los casos de Covid-19. El alcalde, Juan Franco, considera que estos datos son fruto del buen comportamiento de la ciudadanía linense. "Quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo la población con medidas de autoconfinamiento, junto al sacrificio de muchos empresarios que mantienen sus negocios cerrados debido a no ser considerados esenciales dentro de las medidas de nivel 4 grado 2", ha concluido.