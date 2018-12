PP acusa al alcalde de Cádiz de "mentir de manera mezquina" en su "especie de disculpas" por el alumbrado navideño

Publicado 23/12/2018 20:00:08 CET

CÁDIZ, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal y candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz, ha acusado este domingo al alcalde, José María González, de "mentir de manera mezquina" en la "especie de disculpas a los gaditanos" que lanzó este sábado por el retraso en la puesta en funcionamiento del alumbrado navideño.

Así lo indica Ortiz en un artículo difundido este domingo en respuesta al que este sábado firmaba el alcalde, en el que pedía "disculpas" porque el montaje del alumbrado extraordinario de Navidad en la capital gaditana "ha finalizado demasiado tarde", si bien apostillaba que había echado de menos que la "indignación" y el "enfado" que ha "visto y leído" estos días a cuenta de esta cuestión se hubiera dado con otros asuntos como "cada vez que el PP se niega a firmar el Bono Social de la luz, privando del derecho al suministro eléctrico a más de 2.000 familias gaditanas".

El candidato del PP ha replicado que el alcalde gaditano "miente con mucha frecuencia" y "no soporta que los gaditanos no piensen como el", de forma que "les riñó el sábado porque, según él, se quejan mucho de que el alumbrado de Navidad sea un desastre".

Sobre el Bono Social, Ortiz señala que el alcalde "dispone de 4,6 millones de euros de beneficios que le da Eléctrica de Cádiz", y "el bono social eléctrico que no para de reclamar y que, según él, acabará con los gaditanos que se alumbran con vela y calientan la comida con mantas, cuesta menos de 700.000 euros".

Al respecto, Ortiz apunta que el 20 de julio le propuso "que usara parte de esos 4,6 millones de euros de beneficios de Eléctrica de Cádiz para poner en marcha el Bono Social, y el 28 de septiembre se lo volví a pedir", si bien no sabe "por qué Kichi no quiere usar los beneficios que le da su empresa de Eléctrica para poner en marcha el bono social".

En esa línea, Ortiz subraya que "si Cádiz no tiene bono social, si hay niños pasando frío y a oscuras en su casa --yo no creo que eso pasara antes ni pase ahora en Cádiz-- es culpa exclusiva del alcalde, que prefiere usar los beneficios de su compañía Eléctrica en otras cosas que en poner en marcha el Bono Social".

"No aprueba el bono --supongo-- porque se quedaría sin excusa para poder reñir a los gaditanos que no piensan como él", abunda el candidato del PP, que agrega que "lo que no sabe el alcalde es que el gaditano no está enfadado con el alumbrado de Navidad, está descontento con esa desidia y ese abandono por todo lo que no sea prioridad para Podemos", y con cuestiones como que "en Cádiz no hacen falta tantas luces". "Hacen falta luces, y muchas. Pero no es cuestión de eso. No son las luces, es la Navidad", concluye Juancho Ortiz.