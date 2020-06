El PP asegura que más del 25% de los autónomos de la provincia de Cádiz han quedado fuera de las ayudas del Gobierno

CÁDIZ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Cádiz, Pepe Ortiz, ha planteado un paquete de seis medidas de apoyo a los autónomos de la provincia y ha aseverado que las medidas puestas en marcha desde el Gobierno de la Nación han excluido a 800.000 autónomos, y en la provincia de Cádiz más del 25% de estos trabajadores están afectados por la falta de ayudas.

En una nota, Ortiz ha señalado que los autónomos "son quienes nos sacaron de la crisis anterior y necesitan de todo el respaldo de las administraciones para poder seguir creando empleo en la nueva situación actual". Así, ha insistido en que este sector debe ser una prioridad para el Gobierno de la Nación, al igual que lo es para el PP y por ello ha planteado medidas que contribuyan a la reactivación económica y la creación de empleo.

En primer lugar, el diputado nacional ha pedido que se tengan en cuenta al colectivo de autónomos no permanentes como los animadores socioculturales, feriantes, organización de eventos, espectáculos y demás, que se suelen dar de alta entre Semana Santa y el mes de octubre, que es cuando concentran su actividad, y que han quedado totalmente desamparados en el contexto actual.

"Creemos que hay que activar una serie de medidas para este colectivo, que tiene mucho peso en la provincia, y que no tienen ninguna ayuda, por lo que, al igual que con los ERTE, reclamamos que se mantengan hasta el 31 de diciembre las ayudas por el cese de actividad", ha señalado Ortiz.

Por otro lado, el PP ha propuesto "un verdadero plan de ayudas para el alquiler de local, ya que solamente el 2% de los autónomos se han podido acoger a la moratoria de los alquileres que ha aprobado el Gobierno de la Nación".

Al respecto, el diputado ha explicado que "para poder solicitar esta moratoria, los autónomos debían haberse dado de baja en Hacienda pero si no están de alta no tienen derecho a la ayuda por el cese de actividad", lo que Ortiz considera "una incongruencia". "Lo que necesitamos no son moratorias sino ayudas económicas para el pago del alquiler comercial", ha afirmado.

Igualmente, ha reclamado que se establezca una moratoria de seis meses sin intereses en la liquidación del IVA del segundo trimestre y un programa de microcréditos a través del ICO con un presupuesto de 25 mil millones y una garantía del 95% para que se puedan acoger a ellos ese 25% de los autónomos gaditanos que han quedado fuera de las ayudas

Por último, ha solicitado una tarifa plana de 100 euros durante un año para todos aquellos autónomos que hayan cesado la actividad como consecuencia del Estado de Alarma y un acuerdo para la reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo por el que se acerque la cotización al rendimiento profesional "y en definitiva los autónomos paguen en función de los ingresos".

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIÓN

En otro orden de cosas, el diputado nacional y portavoz de Migración del Grupo Popular en el Congreso ha pedido al Gobierno que adopte las medidas de prevención oportunas ante la llegada de migrantes a través de las costas, ya que en estas semanas se han producido las primeras llegadas de embarcaciones.

Ortiz ha mostrado su preocupación por la situación que se puede generar dentro de la crisis sanitaria y que requiere de unos protocolos de actuación especiales, de medios de protección para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, voluntarios y ONG que ayudan a estas personas, y disponer de centros de acogida para que las personas migrantes puedan estar en cuarentena si fuera necesario.

Sin embargo, Pepe Ortiz ha lamentado que el Gobierno de la Nación "en su política de: yo invito a través del efecto llamada y después tu paga, se ha desentendido y delega en los ayuntamientos y comunidades autónomas todas las actuaciones".

Para el PP de Cádiz la excepcionalidad y seriedad de la situación requiere de más compromiso por parte del Gobierno del Nación "porque no puede ser que al igual que ocurrió hace dos años con la llegada masiva de migrantes, sean los ayuntamientos quienes tengan que asumir todo el peso".

Por ello, el diputado popular ha anunciado que ha presentado una batería de iniciativas en el Congreso para conocer los medios y protocolos de actuación que dispone el Gobierno, que se preparen centros donde atender a estas personas y dotar de fondos económicos necesarios a los Ayuntamientos.