PP preguntará al Gobierno el coste del desplazamiento del buque 'Audaz' para traer a los 15 inmigrantes del Open Arms

Publicado 23/08/2019 13:45:53 CET

PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha señalado que, junto a la senadora María José García-Pelayo, preguntará al Gobierno, y más concretamente a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, sobre el coste del desplazamiento del buque de la Armada española 'Audaz'" para traer a España a los 15 pasajeros del Open Arms.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en el Puerto de Santa María (Cádiz) tras una reunión de cargos públicos y presidentes locales, en las que se pregunta "por qué se desplaza un buque de semejante envergadura para 15 personas con el coste que, tendrá que contestarlo la ministra, va a suponer para los españoles", al tiempo que ha apuntado que "probablemente un gobierno que se gasta en ir a un concierto de Benicasim una cantidad indeterminada, pero bastante superior a los 10.000 euros, le importe poco que paguemos todos los españoles el coste del desplazamiento de todo un buque de la Armada que tiene otras funciones distintas a las de recoger a 15 personas en medio del mar".

"No estamos diciendo que no tenga que haber solidaridad, no estamos diciendo que no tengamos que hacerlo por acuerdo con el resto de socios comunitarios, de hecho pedimos que haya acuerdo, lo que decimos es que no se justifica que un buque de la Armada que salió para recoger a 117 almas se siga desplazando con el coste, que insisto comprobaremos, para trasladar a solo 15", ha insistido González Terol, que ha añadido que "existen otros muchos medios y mucho más baratos para poder traerlos".

Por tanto, ha abundado en que preguntarán "cuál ha sido el coste de la salida del desembarco desde la base de Rota hasta las millas náuticas dónde se sitúa camino de Lampedusa", a la par que ha señalado que el Gobierno "tendrá que explicar si esto va a ser lo que habrá partir de ahora, si para desplazar a una persona o a cinco nos vamos a gastar miles de euros".

Además, González Terol ha manifestado que "entiende que al Gobierno le importa poco el coste del desplazamiento", pero "a nosotros nos importa mucho". "Probablemente a Pedro Sánchez, que solo conoce las carreteras que comunican Moncloa con Torrejón de Ardoz para coger el Falcon, le puede importar poco, pero nosotros nos importa mucho el dinero que pagan con los impuestos los españoles", ha concluido.