El PP reprocha a Mamen Sánchez que sea "un riesgo para Jerez" tras nuevo informe del Tribunal de Cuentas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido de Popular de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado este lunes que "la mala gestión económica del PSOE de Mamen Sánchez unida a la falta total de transparencia supone un riesgo y un peligro para Jerez", en referencia al nuevo informe del Tribunal de Cuentas sobre la retención de tributos a municipios incumplidores con la rendición de cuentas.

El Partido Popular ha lamentado por medio de una nota que "esa mala gestión socialista ponga en riesgo la llegada de ingresos al Ayuntamiento de Jerez provenientes del Estado".

La concejal popular Rosario Marín subraya que "Jerez no se puede permitir perder estos importantes ingresos porque el PSOE de Mamen Sánchez no haga su trabajo, no rinda cuentas de su gestión y por su total falta de transparencia".

"No es serio", han argumentado desde el PP, "que el PSOE de Mamen Sánchez esté todo el tiempo reclamando fondos a la Junta de Andalucía y sea el propio PSOE y la propia Mamen Sánchez quienes están poniendo en peligro la financiación del Ayuntamiento y los servicios públicos a los jerezanos".

"Ya son varias las ocasiones que el Tribunal de Cuentas ha puesto en entredicho la gestión económica del PSOE de Mamen Sánchez", ha remachado el PP.