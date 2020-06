El presidente de Horeca sobre el aforo en la costa: "No estamos locos para pedir privatizar la playa" en Cádiz

CÁDIZ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María, ha afirmado que no están "loco para pedir privatizar la playa". Además, ha añadido que "no preocupa" el aforo de las playas porque Cádiz capital, por ejemplo, tiene cuatro playas "y dos de ellas son kilométricas".

En declaraciones a Europa Press, De María ha explicado que después de que el domingo por la tarde se suspendiera la entrada a la playa de Santa María del Mar, en la capital, por tener acotado el aforo, "se empezaron a recibir llamadas de clientes ya preocupados porque habían leído que las playas tenían un aforo, que era posible que se pudieran quedar fuera y lógicamente querían anular la reserva y alguna explicación".

En este sentido, ha señalado que desde Horeca lo que se hizo fue "decir que el Ayuntamiento previera y priorizara la atención a la gente que viene de fuera, porque lógicamente vienen a la ciudad por la playa y si no se le garantiza van a cambiar de destino". "Alguien usó la palabra privatizar la playa y ya empezó a decir cosas con lo fácil que era preguntarnos", ha lamentado.

"No estamos locos para pedir privatizar la playa, la gente entra por un espacio abierto por donde accede a la playa, lo único que queremos es que el Ayuntamiento sepa que allí hay 200 camas que habrá que tenerlos en cuenta a la hora de ese acceso a la playa", ha incidido el presidente de Horeca, que ha añadido que sabe que "no va a haber problema, pero si los clientes tenían miedo, el Ayuntamiento tendría que haber hecho no lo que ha hecho diciendo que eso es lo que hay para la gente de afuera".

De María ha manifestado que "en Cádiz hay cuatro playas, dos de ellas son kilométricas, y lo que se ha querido es contrarrestar esa alarma de cierre de playa, porque además fue cierre de acceso no de playa". "Estamos contrarrestando la promoción de venga usted a Cádiz y a lo mejor no tiene playa, es un absurdo total", ha añadido.

No obstante, De María ha mandado un mensaje de tranquilidad "a todos los que vienen a invertir su dinero estas vacaciones", garantizando que "no van a tener problemas, van a tener información precisa y concreta, y se le va a hablar de las mareas, los horarios idóneos para ir a la playa e incluso cuál es la más idónea de las 45 de la provincia". "Está todo preparado, no va a pasar nada negativo para los que vengan a pasar sus vacaciones", ha concluido.