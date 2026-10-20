Procasa invertirá más de 500.000 euros para mantenimiento en edificio del parque municipal de viviendas en Cádiz

Archivo - Ana Sanjuán, concejala de Vivienda en Cádiz en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, ha anunciado que el Consejo de Administración de la empresa pública de viviendas ha aprobado la salida a licitación de obras de mantenimiento de edificios de viviendas del parque municipal que se encuentran en un mal estado de conservación, con una inversión de 534.707 euros.

Según ha explicado en una nota, la inversión está dividida en seis lotes, con uno primero que corresponde a la reparación, limpieza y conservación de fachadas del edificio situado en la calle Enrique el Mellizo 2, con 102.270 euros de presupuesto.

Por su parte, el segundo lote contempla el resanado localizado y pintado general de fachadas del ubicado en la Avenida Ana de Viya 36, con 66.871 euros, mientras que el tercero, con 104.302 euros de inversión, será para la reparación y pintado de las fachadas del edificio situado en la calle Público, 10. El lote cuatro consistirá en la rehabilitación de fachada posterior en la calle Botica 20 por un importe de 34.033 euros.

En cuanto al lote número cinco, según ha indicado, se trata de actuaciones de seguridad en cubiertas de edificios municipales situados en el barrio de Guillén Moreno, con un presupuesto de 63.163 euros y, por último, el lote seis, que contará con una inversión de 164.066 euros será, para la sustitución de bajantes de fibrocemento y reposiciones interiores en la calle Regimiento de Infantería 5, 7, 9 y 11.

Sanjuán ha destacado la importancia de abordar el mantenimiento de los edificios como parte de una política integral de vivienda pública. "Nuestra responsabilidad no termina cuando construimos o rehabilitamos una vivienda, también tenemos que cuidar los edificios en los que se encuentran, mantenerlos en buenas condiciones y actuar sobre aquellos elementos que necesitan reparación o mejora", ha manifestado la concejala, que ha recordado que son "patrimonio público y, sobre todo, de hogares en los que viven familias gaditanas".

En este sentido, ha subrayado que estas actuaciones complementan los dos planes de rehabilitación interior de viviendas municipales puestos en marcha por el Ayuntamiento y Procasa, cada uno dotado con un millón de euros.

Sanjuán ha apuntado que están "trabajando en dos ámbitos que son inseparables", como es "mejorar las condiciones de las viviendas en el interior y garantizar que los edificios que las albergan se encuentren en un estado adecuado de conservación y mantenimiento". En este sentido, ha señalado que han destinado dos millones de euros a los planes de rehabilitación interior y que ahora se invierte más de medio millón de euros en obras sobre los edificios del parque municipal. "Es una apuesta por cuidar el patrimonio público, prevenir el deterioro y mejorar la calidad de vida de las familias inquilinas", ha afirmado.

Además, la presidenta de Procasa ha recordado que desde la empresa municipal ya se han impulsado otras dos actuaciones de rehabilitación y mantenimiento en dos edificios municipales situados en la Avenida de la Sanidad Pública 13 y 15, con una inversión de 876.020 euros y que sumados al más de medio millón de euros que se invertirán en los otros seis edificios citados hacen un total de 1.410.728 de euros invertidos íntegramente con fondos municipales.