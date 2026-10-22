Procasa presenta a inquilinos del parque municipal de viviendas en Cádiz el II Plan de Rehabilitación Interior

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, presentando a los vecinos el II Plan de Rehabilitación Interior. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, acompañada de técnicos de la empresa municipal, ha presentado este jueves en la Casa de Iberoamérica el II Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas Municipales, con un presupuesto de un millón de euros.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en el encuentro se ha trasladado a los inquilinos de las viviendas municipales de la ciudad que podrán optar a ayudas de hasta 10.000 euros para la reforma interior de sus hogares siempre que reúnan una serie de requisitos.

Ana Sanjuán ha destacado que "el principal objetivo de este plan es la rehabilitación de las viviendas municipales para fomentar la conservación, la mejora de la eficiencia energética y la mejora de las condiciones de habitabilidad, salubridad y accesibilidad del parque".

Con esta presentación de este II Plan a los vecinos este jueves y el pasado viernes a los medios de comunicación "ya hemos dado comienzo a la primera fase del mismo, consistente en su divulgación a los posibles beneficiarios", ha señalo.

La segunda fase consistirá en la selección de las solicitudes presentadas y la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases, que se llevará a cabo por parte de un comité técnico que analizará las peticiones y ponderará los criterios de selección. Por último, la tercera fase corresponderá con la ejecución de las obras, una vez que se haya completado la selección de los beneficiarios de las ayudas.

Entre las actuaciones que contempla el plan está la adecuación de los baños para mejorar la accesibilidad, la rehabilitación de la carpintería exterior, la supresión de humedades, adaptación de las instalaciones y la mejora de los baños y de las cocinas en general, ha recordado.

Asimismo, ha indicado que los requisitos que se contemplan para que se pueda acceder a estas ayudas son el ser titular de la vivienda, que la antigüedad de la misma sea superior a los diez años, unos ingresos inferiores a 3,5 veces el Iprem, que la vivienda no esté incluida en ningún plan de remodelación de barrio promovido por el Ayuntamiento de Cádiz y, por último, estar al día en el pago de los recibos de alquiler y de la comunidad de propietarios.

"Hemos trasladado a los vecinos que, una vez que culmine la primera fase de divulgación del plan, entorno al 1 de diciembre, se abrirá la convocatoria para inscribirse y poder optar a estas ayudas de hasta 10.000 euros", ha manifestado Sanjuán, que ha incidido en que con este segundo plan "se da un paso más para continuar rehabilitando el parque municipal de viviendas, que en muchos casos no reúne las condiciones de accesibilidad idóneas para personas mayores o con movilidad reducida".