El PSOE afea que el PP "vote en contra" de los fondos europeos pero "no renuncien a ellos donde gobiernan" como en Cádiz

CÁDIZ, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general local del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha destacado la importancia de los fondos europeos para combatir el problema de la vivienda, y ha criticado la "hipocresía del PP", cuando "pese a votar en contra de los fondos, no renuncian a ellos donde gobiernan como ocurre en Cádiz"

"Cuando el PP dice no a los fondos europeos, estaría diciendo no, entre otras muchas cosas, a los cinco millones que recibirá Procasa para todas las promociones que tiene prevista", ha señalado Ortega, para quien supone esto "un absoluto disparate, que no ha impedido que el PP haya votado varias veces contra estos fondos, o que su líder Feijoó en fechas recientes haya vuelto a criticarlos, con tal de ir contra el gobierno".

Así, Ortega ha asegurado en una nota que la "hipocresía del PP" es un hecho "incontestable", cuando "pese a votar en contra de los fondos, de maniobrar en Europa para impedir su llegada, o criticarlos públicamente como ha hecho Feijoó en fechas recientes, no renuncian a ellos donde gobiernan como ocurre en Cádiz, donde su alcalde no renunciará a estos recursos, pero como militante sumiso del PP, tampoco se atreverá a decirle a Feijoó que es un disparate criticar los fondos europeos".

Para el secretario general de los socialistas gaditanos, el rechazo a los fondos europeos "no es más que una estrategia del PP para no reconocer los logros de Pedro Sánchez en Europa y la protección de la gente que estos recursos han supuesto, porque con el PP lo que recibíamos desde Europa eran recortes y sufrimiento para las familias, mientras que con el PSOE se peleó por una salida solidaria a la crisis, en la que se protegiera a las familias y no a los beneficios extraordinarios de las empresas como quiere la derecha y entre esos modelos elegimos el próximo 9 de julio en las elecciones europeas".

Para finalizar, Ortega ha realizado una comparativa entre las aportaciones de la Junta de Andalucía y los fondos europeos a la vivienda pública en Cádiz. "Mientras Procasa recibirá casi cinco millones de euros para sus proyectos de viviendas públicas en Cádiz, la Junta sólo aportará 165.000 euros a esos mismos proyectos, es decir, no llega ni a un 4% de los que aportan los fondos europeos conseguidos por Pedro Sánchez."